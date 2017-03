Abstimmung vertagt Schlagabtausch um Kita-Bedarfsplanung in Delmenhorst

Die Beratung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2017-2023 im Jugendhilfeausschuss am Donnerstagabend ist in einen Schlagabtausch zwischen der SPD-Fraktion und den Vertretern der Verwaltung gemündet, in den sich auch Vera Bruns als Mitglied des Stadtelternrates einmischte. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Delmenhorst. Die Beratung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2017-2023 im Jugendhilfeausschuss am Donnerstagabend ist in einen Schlagabtausch zwischen der SPD-Fraktion und den Vertretern der Verwaltung gemündet, in den sich auch Vera Bruns als Mitglied des Stadtelternrates einmischte.