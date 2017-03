1000 Euro Sachschaden Unbekannte brechen in Delmenhorster Wohnhaus ein

Unbekannte brechen in Delmenhorster Wohnhaus ein MEC öffnen

Bei einem Einbruch an der Neuen Straße richteten bislang unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

Delmenhorst. Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 23. März, zwischen 10 und 14 Uhr in ein Wohnhaus an der Neuen Straße eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.