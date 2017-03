Am 25. und 26. März 2017 Hier sind Flohmärkte in Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und Bremen

Delmenhorst . Trödeln und Schnäppchen machen: Wir haben die Flohmarkttermine für dieses Wochenende am 25. und 26. März 2017 in der Region rund um Delmenhorst.

In Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und Bremen finden am Wochenende folgende Flohmärkte statt:

Märkte am Samstag, 25. März 2017

Flohmarkt an den Weser-Ems-Hallen: Hier wird jeden Samstag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr auf dem Freigelände getrödelt.

Märkte am Sonntag, 26. März 2017

Familienflohmarkt in der Bremer Neustadt, im EDU-Einkaufspark-Duckwitz: Jeden Sonntag findet an der Duckwitzstraße ein großer Familienflohmarkt statt. Die Parkflächen verwandeln sich in der Zeit von 7 bis 14 Uhr zu einem Paradies für Liebhaber von Antiquitäten, Raritäten, Trödel, Klamotten und Kinderspielzeug.

Familienflohmarkt bei Selgros in Arsten: Auf der überdachten Parkfläche des Großhandels am Arsterdamm 102 lädt ein großer Familienflohmarkt zum Stöbern, Feilschen und Klönen ein. Der Flohmarkt ist in der Zeit von 6 bis 14 Uhr geöffnet.

Flohmarkt am Einkaufszentrum Hansa Carré: Das Parkdeck des Hansa Carré in Bremen bietet an der Pfalzburger Straße 41 die Gelegenheit zum Bummeln. In der Zeit von 7 bis 14 Uhr ist der Markt geöffnet.

Gebrauchtwagenmarkt am Roland Center: Jeden Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Bis zu 150 Fahrzeuge aus allen Preisklassen.

Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug in Borgfeld: Der Flohmarkt in Borgfeld bietet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr die Gelegenheit an über 200 Verkaufstischen nach Kinderbekleidung und Spielzeug nach Herzenslust zu stöbern. Zudem gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg. Für das leibliche Wohl sorgen ein großes Kuchenbuffet, eine Waffelbäckerei und Würstchen vom Grill.

Flohmarkt bei Famila in Wildeshausen: Hier wird am Sonntag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Trödel und Gebrauchtes zum Verkauf angeboten.