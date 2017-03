Lehrermangel in Delmenhorst Marienschule fehlen 40 Lehrerstunden in der Woche

Delmenhorst. In Delmenhorst leidet insbesondere die Marienschule unter dem Lehrermangel. 40 Lehrerstunden müssen aktuell mit Vertretungskräften aufgefüllt werden. Unterdessen nimmt die Bildungsgewerkschaft GEW die Landesschulbehörde in die Pflicht.

Der Lehrermangel in Delmenhorst hat an der katholischen Marienschule zur Folge, dass aktuell wöchentlich 40 Lehrerstunden fehlen. Diese werden an der Grundschule zwar von Vertretungskräften gedeckt, diese Lösung sei aber nur ein Behelf. Dies teilt die Schulleiterin Gaby Goetz im Nachklang zum dk-Artikel „Delmenhorst für Lehrer wenig attraktiv“ mit. Darin wurde deutlich, dass die Unterrichtsversorgung der Marienschule mit 87,5 Prozent die niedrigste in Delmenhorst ist und neun Prozent unter dem Schnitt der Stadt liegt.

Lehrermangel lässt Sprachförderstunden wegfallen

Zwar konnten zwischenzeitlich Vertretungskräfte eingestellt und zum Halbjahresbeginn eine neue Lehrkraft unter Vertrag genommen werden, doch dass die fehlenden Lehrerstellen aufgefüllt werden, scheint für die nähere Zukunft unwahrscheinlich: Laut Goetz fehlen geeignete Bewerber. „Fehlstunden werden durch pädagogische Mitarbeiter aufgefangen, was allerdings keine dauerhafte Lösung sein darf“, teilt die Schulleiterin mit. Weil der Kernunterricht Vorrang habe, habe der Lehrermangel etwa zur Folge, dass vom Land bewilligte Sprachförderstunden (Deutsch als Zweitsprache) im zweiten Halbjahr gestrichen werden müssen. Dies treffe unter anderem auch Kinder mit Fluchterfahrung, so Goetz.

Hauptschulleiter bezweifelt Aussagekraft von Angaben zur Unterrichtsversorgung

Zu dem Bericht hat sich auch der Leiter der Hauptschule West, Jan Steen, gemeldet und die Angaben zur Unterrichtsversorgung nur als bedingt aussagekräftig bezeichnet. „Die Angaben des laufenden Schuljahres berücksichtigen beispielsweise nicht die Vertretungskräfte oder die Mehrarbeit von Teilzeitkräften, die zum 1. Februar eingestellt wurden“, sagte Steen in Bezug auf den Stichtag im August, auf den die Angaben des Landes basieren. Aktuell werde der Pflichtunterricht an der Hauptschule vollständig abgedeckt, betont Steen. Grundlegend sei die Unterrichtsversorgung eher ein Planungsinstrument für Schulen, das als Grundlage für Stellenausschreibungen diene. In der Landesstatistik wurde die Unterrichtsversorgung der Hauptschule mit 87,8 Prozent angegeben.

GEW nimmt Landesschulbehörde in die Pflicht

Zu dem Thema hat sich auch die Bildungsgewerkschaft GEW zu Wort gemeldet. Sie betont, dass die Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften Aufgabe der Landesschulbehörde ist. „Sie hat dafür zu sorgen, dass die Unterrichtsversorgung – und damit die Bildungschancen – in ganz Niedersachsen gleich sind.“ Damit bezieht sie sich auf den dk-Kommentar, der unter anderem von der Stadt als Schulträger gefordert hatte, Schulgebäude in Delmenhorst zu sanieren und Schulen besser auszustatten, um attraktiver für Lehrer zu sein. „Es ist ein Unding zu behaupten, dass eine Lehrerstelle nicht besetzt werden kann, weil der Dienstort nicht attraktiv genug ist. Hier darf sich die Landesschulbehörde nicht aus der Verantwortung stehlen.“

Unbehaglicher Blick auf die Oberschulen und die Hauptschule

Attraktivität für Schulen entstehe auch durch eine gute Versorgung mit Lehrkräften. Die Gewerkschaft bemängelt insbesondere, dass mehr als 1500 Schüler an zwei Oberschulen und einer Hauptschule in Delmenhorst mit einer Unterrichtsversorgung von knapp 90 Prozent versorgt sind.