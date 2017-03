Präsentation nur für Rat Pläne für Parkdeck am Vorwerk sollen in Kürze vorliegen

Delmenhorst. Die politische Debatte um ein mögliches Parkdeck am Vorwerk dürfte in Kürze Fahrt aufnehmen.

Nach Informationen unserer Zeitung wird Hertie-Investor Werner Uhde in der Ratssitzung am Mittwoch, 5. April, einen ersten Entwurf für das von ihm mit Nachdruck verfolgte, bei Anwohnern aber umstrittene Projekt vorlegen – allerdings nur im nicht-öffentlichen Teil der Zusammenkunft. Auf Nachfrage wollte Uhde noch keine näheren Angaben zu der Planung machen, es werde noch an den letzten Feinheiten gearbeitet. Zum anderen wolle er Einzelheiten zunächst in die Politik und die Verwaltung tragen.

SPD wünscht sich Zahlen zur Frequenz

Der politische Vorstoß für eine Unterstützung des Projekts war von der SPD gekommen und hatte seinen Ursprung im sozialdemokratischen Ortsverein Deichhorst/Stadtmitte. Er überforderte im ersten Augenblick aber auch die eigene Ratsfraktion. Sie legte sich darauf fest, bei der Verwaltung zunächst Zahlen darüber einzufordern, in welchem Umfang die bestehende Parkfläche frequentiert wird.

Fraktionsvorsitzende sieht Handlungsbedarf

Fraktionsvorsitzende Bettina Oestermann ist gespannt auf den Parkdeck-Entwurf, hat sich aber schon weitgehend festgelegt. „Wegen eines zweigeschossigen Parkdecks, von dem möglicherweise ein Teil unter der Erde liegt, dürfte kein Anwohner in seiner Lebensqualität eingeschränkt werden.“ Handlungsbedarf bestehe ohnehin, mit Blick auf die jetzige Breite der Parkbuchten und Steine, die sich durch Baumwurzeln heben.

Neue Infos über Sachstand bei Hertie erwartet

Im öffentlichen Teil der Ratssitzung soll es auch einen Sachstand zum Fortgang bei der Hertie-Immobilie geben.