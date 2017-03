Delmenhorster Finanzlage Seltene Allianz kritisiert Delmenhorster Stadtetat

Delmenhorst. Eine seltene Allianz im Delmenhorster Stadtrat macht Front gegen die Haushaltsstrategie der Verwaltung: Linkes und bürgerliches Lager gehen vor allem auch OB Jahnz hart an.

In der Debatte um die Delmenhorster Stadtfinanzen 2017, die der Stadtrat am Dienstag trotz teils scharfer Kritik an der Verwaltung mit breiter Mehrheit abgesegnet hat, hat sich eine eher seltene Allianz ausdrücklich gegen den Haushalt formiert: Linke, Unabhängige und Bürgerforum/Freie Wähler lehnten den Etat unisono ab. Von „Flickwerk“, „Gefälligkeiten“ und „skandalösen Entwicklungen“ war in den entsprechenden Redebeiträgen zu hören. Im Mittelpunkt der schweren Vorwürfe standen mangelhafte Informationen für die Haushaltsberatungen und nicht ausgegebene Investitionsmillionen.

Linke: Mehr Sozialwohnungen

Edith Belz verknüpfte ihre Kritik an der „Flickschusterei“ durch die Verwaltung mit neuen Forderungen: Mehr dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen, mehr sozialer Wohnungsbau, mehr Ausgaben in Schulen, Kitas und Sportstätten sowie Ausbau des Nahverkehrs und des Radwegenetzes. Belz äußerte sich zudem zu Großprojekten der nächsten Jahre: So sei die Stadt nicht in der Pflicht, zusätzliche Parkplätze für den Hertie-Investor zu schaffen. Eine Wiederbelebung der Kaufhaus-Ruine sei ohnehin nicht absehbar. „Nicht glücklich“ sei der City-Standort des neuen JHD-Krankenhauses, weil die geplante Verkehrsanbindung scheitern werde.

UAD suchen Verantwortliche

Für die Unabhängigen (UAD) sprach Uwe Dähne von „Frust, Klärungsbedarf und Ratlosigkeit“ im Zuge der Haushaltsberatungen. Er bemängelte, dass das finanzielle Regelwerk für die Bürger nicht transparent und verständlich genug sei. Auch mangele es an Kommunikation zwischen Oberbürgermeister Axel Jahnz, Verwaltung und Rat. Unverständlich ist für die UAD vor allem die Anzahl nicht realisierter Investitionen, die vom Rat beschlossen worden waren. Es sei ein Rätsel, warum nicht rechtzeitig Alarm geschlagen worden ist. Dähne: „Wer trägt eigentlich die Verantwortung für dieses Desaster?“ Diese Frage gelte auch für das „zur Ruine gebrachte Parkhaus“, die kaum sanierungsfähigen Schulen, den sozialen Brennpunkt Wollepark und die fehlenden Jahresabschlüsse.

Bürgerforum: Krisen-OB

Eva Sassen vom Bürgerforum legte noch eine Schippe drauf: OB Jahnz führe die Stadt „immer wieder in Krisen“. So werde der Parkhaus-Neubau ausgerechnet an die Stadtwerke vergeben, die für den Verfall des Gebäudes verantwortlich seien. Außerdem sprach sie von Gefälligkeiten für ein Bauvorhaben im Stadtnorden und kritisierte die Schuldenpolitik. Die übrigen kleinen Fraktionen, FDP und Grüne, fanden zwar ebenfalls kritische Worte vor allem aufgrund des Investitionsstaus, stimmten dem Haushalt jedoch unter Vorbehalten zu. Murat Kalmis (FDP) sprach dem Verwaltungsvorstand mit dem OB an der Spitze eine „koordinierende und kompetente Hand“ ab. Jahnz habe mit seinen Zweifeln an der Umsetzbarkeit des Investitionsplans Unsicherheiten ausgelöst. Kalmis: „Wir brauchen aber klare Angaben, was machbar und finanzierbar ist.“

Kontroverse um Stellen

Unterdessen hat auch der Stellenplan eine Kontroverse ausgelöst: Heiko Pohlmann vom Personalrat kritisierte Nichtbesetzungen von Posten im Bereich Straßenbeleuchtung, Rechnungsprüfung sowie Jugendhäuser Villa und Casablanca. In den beiden Treffs sei nun eine weitere Kürzung der Öffnungszeiten zu befürchten. OB Jahnz erwiderte, es müssten unter anderem Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement abgewartet werden. Außerdem seien Einstellungen vorgenommen worden etwa im Bereich Unterhaltsvorschuss und Rettungsdienst.