Bargeld gestohlen Einbruch in Delmenhorster Tierarztpraxis

Delmenhorst. Eine Tierarztpraxis an der Moorkampstraße ist in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen.

Die Diebe gelangten laut Bericht der Polizei in die Räume, erlangten aber lediglich eine geringe Menge Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise zur Tat werden von der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer (04221) 15590 entgegengenommen.