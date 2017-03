Polizei hofft auf Zeugen Schmuck als Beute bei Einbruch in Delmenhorst

Schmuck als Beute bei Einbruch in Delmenhorst MEC öffnen

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus an der Lerchenstraße eingedrungen. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus an der Lerchenstraße eingedrungen.

Unter anderem entwendeten die Diebe laut Bericht der Polizeiinsepektion Schmuck. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer (04221) 15590 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.