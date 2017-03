Wonneproppen 2017 Wonneproppen Adelina Merklinger

Harderberg. Hallo, liebe Leser. Ich heiße Adelina Merklinger, und geboren wurde ich am 9. März um 23.30 Uhr im Franziskus-Hospital Harderberg. Sie hätten mal unser Zimmer sehen müsse! Mama hat derart viele Sträuße bekommen, dass sie locker ihr eigenes Blumengeschäft hätte aufmachen können.

Meine Besucher sind der Ansicht, dass ich aussehe wie mein Opa. Das muss astrologisch begründet sein, denn wir sind beide Sternzeichen Fisch beziehungsweise Hahn, was die chinesischen Tierkreiszeichen betrifft. Für meine Eltern Anastasia Gartmann und Valentin Merklinger, mit denen ich in Voxtrup wohne, bin ich das erste Kind. Mama ist fest davon überzeugt, dass ich eines Tages Klavier spielen werde, weil ich so lange Finger habe. Ganz normal sind hingegen meine anderen Maße: Ich bin 50 Zentimeter groß und wiege 3060 Gramm.