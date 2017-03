Am Dienstag gegen Finnland Premiere! Werders Grillitsch für Österreich nachnominiert

Bremen. Große Ehre für Florian Grillitsch: Trainer Marcel Koller hat Werders Mittelfeldspieler erstmals in die österreichische Nationalmannschaft berufen.

Der 21-Jährige wurde nachnominiert für Louis Schaub, der wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel ausfällt. Am Dienstag darf Grillitsch also auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft und einen Einsatz an der Seite von Werder-Kollege Zlatko Junuzovic hoffen. Der Gegner in Innsbruck heißt dann Finnland. Dort ist Werder-Innenverteidiger Niklas Moisander Kapitän.

Grillitsch will bleibenden Eindruck hinterlassen

„Das war schon als kleines Kind mein Traum, im A-Team für Österreich zu spielen“, sagte Grillitsch am Sonntag auf „werder.de“. „Ich freue mich riesig darauf und hoffe, dass ich beim Teamchef einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann.“ Grillitsch wird noch am Sonntagnachmittag ins Training einsteigen.