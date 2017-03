Werder-Stürmer ist geduldig Justin Eilers im Interview: „Ich mache mir einfach keine Platte“

Bremen. Werder-Stürmer Justin Eilers spricht im Interview über seine schwierige Zeit bei Werder, seine Freundschaft mit Max Kruse – und ein Tennis-Ekel.

Es gibt schönere Momente für einen Interview-Termin als diesen. Denn Justin Eilers wartet bei Werder Bremen noch immer auf sein Bundesliga-Debüt – und am vergangenen Samstag hatte er es etwas überraschend nicht in den 18er-Kader gegen Leipzig geschafft. Doch der 28-Jährige stellt sich trotzdem und lächelt freundlich dabei: „Auch diese Phasen gehören zu einer Karriere eines Fußballers.“ Und Eilers hat wirklich einiges erlebt.

Später Sprung in den Profi-Fußball

Erst spät schaffte er so richtig den Sprung in den Profi-Fußball, startete dann 2014 beim Drittligisten Dynamo Dresden voll durch. Als Torschützenkönig der Liga wagte der gebürtige Braunschweiger im Sommer 2016 den großen Sprung zu Werder – und war dann monatelang verletzt. Seit Anfang Februar steht Eilers wieder auf dem Platz und ist voller Tatendrang.

Nach Interview wieder verletzt

Wie schnell es aber wieder in die andere Richtung gehen kann, erlebte Eilers kurz nach dem Interview: Im Testspiel am Mittwoch gegen den VfB Oldenburg verletzte er sich erneut.

Herr Eilers, wie gut können Sie Eishockey spielen?

Justin Eilers: Ich habe in der Orientierungsstufe mal Hockey gespielt, aber das hat eher wenig mit Eishockey zu tun. Ich würde es schon mal gerne spielen. Aber ich weiß ja, worauf Sie anspielen wollen (lacht).

Worauf denn?

Eilers: Wir waren vor einer Woche mit ein paar Spielern in Bremerhaven und haben uns die Fishtown Pinguins angeguckt. Die Stimmung war sehr gut, das Ergebnis für Bremerhaven leider nicht (2:8 gegen München, Anm. d. Red.). Aber es hat echt Spaß gemacht, mit den Jungs mal anderen Sport zu erleben. Man ist ja sonst schon sehr auf Fußball fokussiert.

Machen Sie das häufiger?

Eilers: Durchaus. Ich interessiere mich sehr für Tennis und war zum Beispiel im letzten Jahr bei den Gerry Weber Open in Halle.

Spielen Sie selbst Tennis?

Eilers: Ja, aus Spaß. Für die große Karriere hat es nicht gereicht. Es ist immer wichtig, einen Gegner auf gleichem Niveau zu finden, sonst macht es nicht so viel Spaß.

Gibt es so einen bei Werder?

Eilers: Ja, Marc Pfitzner aus unserer U23. Wir hatten schon früher in Braunschweig ein paar ganz gute Duelle. Er ist so ein Wandspieler, ein ganz ekeliger Geselle, der immer nur den Ball rüberbringt und kein Risiko geht (lacht). Ich bin das genaue Gegenteil. Max Kruse soll auch ganz gut spielen, aber das muss ich mir erstmal angucken.

Sie sprechen Max Kruse an. Beim Eishockey in Bremerhaven war er dabei – auch bei anderen Veranstaltungen sieht man sie oft gemeinsam. Sind Sie in Bremen Freunde geworden oder kannten Sie sich schon vorher?

Eilers: Persönlich nicht. Aber es hat hier sofort gepasst, wir haben uns angefreundet, verbringen viel Zeit zusammen. Wir sind auf einer Wellenlänge.

Was genau passt so gut?

Eilers: Wir haben die gleichen Interessen, die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Michael Zetterer ist auch oft dabei, genauso wie Marc Pfitzner oder Aron Johannsson. Aber Aron ist gerade Papa geworden und nicht mehr so flexibel wie wir.

Auf der Rückfahrt von Bremerhaven hat Max Kruse eines seiner berühmten Videos gedreht und dabei geschwärmt, wie gut es gerade für alle läuft. Und Sie haben auf dem Rücksitz Galgenhumor bewiesen und lachend angemerkt, dass Sie noch keine einzige Minute bei den Profis gespielt haben.

Eilers: Das hat wieder mal gepasst (lacht). Es ist natürlich ein Stück weit enttäuschend für mich. Das hatte ich mir hier ganz anders vorgestellt. Ich bin jetzt wieder fit und einsatzfähig, aber man darf die Vergangenheit nicht vergessen. Ich kam aus der Dritten Liga, war sofort verletzt, konnte mich nicht beweisen und bin erst nach einem halben Jahr so richtig zur Mannschaft gestoßen. Ich hatte sehr, sehr viel nachzuholen. Das habe ich deutlich gemerkt.

Was war das genau?

Eilers: Als ich Anfang des Jahres endlich wieder richtig mittrainieren durfte, da habe ich schon an mir gezweifelt: Was ist nur los mit meinem Körper? Kondition und Spritzigkeit haben total gefehlt. So simple Dinge wie eine Ballannahme oder ein Sprint oder eine Abstoppbewegung haben einfach nicht so funktioniert, wie ich das gewohnt war. Das wurde aber immer besser. Da haben mir auch die Spiele in der U23 geholfen. Na ja, und dann funktioniert die Mannschaft aktuell ziemlich gut. Da ist es noch schwerer für mich, ins Team zu rutschen. Der Trainer hat darüber offen mit mir gesprochen und mir versichert, er habe keine Bedenken, mir eine Chance zu geben.

So eine Chance wäre am vergangenen Samstag gegen Leipzig nach den Ausfällen der Offensivspieler Serge Gnabry und Max Kruse da gewesen. Aber Alexander Nouri hat nicht Sie als Ersatz in den Kader geholt, sondern Ousman Manneh. Wie sehr hat Sie das getroffen?

Eilers: Es war schon das erste Mal, dass ich enttäuscht war, nicht dabei zu sein. Vorher war der Kader immer klar, aber diesmal hatte ich schon die Hoffnung, reinzurutschen. Diese Stimmung hat ein, zwei Tage angehalten. Doch jetzt muss ich wieder Gas geben. Mir bleibt nichts anderes übrig, um den Trainer bei der nächsten Situation auf meine Seite zu ziehen.

Sie haben in Dresden in mehr als jedem zweiten Spiel in der Dritten Liga getroffen, bei Ihren bisherigen sechs Einsätzen in der U23 steht noch die Null – wie sehr nervt Sie das als Torjäger?

Eilers: Die Erwartungshaltung ist natürlich groß. Viele denken, ich würde als Torschützenkönig der Dritten Liga die U23 mal eben auf Platz drei schießen. Aber in Dresden haben wir ganz anders gespielt. In unserer U23 fallen vorne und hinten kaum Tore. Du bekommst nicht viele Chancen. Aber so selbstkritisch bin ich auch: Früher hätte ich die eine oder andere Chance davon genutzt. Es passt eben zu meiner Situation. Der Knoten platzt noch nicht. Ein Tor würde mir schon helfen. Aber ich werde nicht ungeduldig, denn irgendwann wird es passieren. Ich bin ja keine 20 mehr, ich kenne das.

Das ist ein Vorteil. Andererseits bleibt Ihnen mit 28 Jahren auch nicht mehr so viel Zeit, es in die Bundesliga zu schaffen. Wie sehr beschäftigt Sie das?

Eilers: Natürlich macht man sich seine Gedanken. Aber ich bin jetzt in einem sehr, sehr guten Alter. Ich hatte den Traum, hier durchzustarten. Ich habe ganz bewusst diesen durchaus riskanten Weg aus der Dritten Liga direkt in die Bundesliga gewählt. Ich hätte auch in Dresden bleiben können und wäre in die Zweite Liga aufgestiegen. Aber dort wäre ich genauso verletzt gewesen wie hier. Okay, es wäre danach vielleicht etwas leichter gewesen, wieder reinzukommen. Da hätten sie sich wahrscheinlich gefreut, dass der Eilers endlich zurück ist. Ich hätte gleich wieder gespielt, weil sie wissen, was ich kann. Hier hieß es dagegen: Wir geben dir alle Zeit. Das ist gut gemeint, aber nicht so einfach für mich.

Nur in der U23 zu spielen, kann nicht Ihr Anspruch sein. Ist ein Wechsel im Sommer denkbar?

Eilers: Ich habe kein Problem, in der U23 zu spielen. Aber natürlich setze ich mir wie viele andere ein höheres Ziel. Sicherlich werden wir uns nach der Saison zusammensetzen und schauen, was für alle Beteiligten am sinnvollsten ist.

Wäre für Sie eine Rückkehr nach Dresden denkbar?

Eilers: Ich hatte dort sicherlich die besten zwei Jahre meiner Karriere. Aber was im Sommer ist, damit beschäftige ich mich noch nicht.

In Dresden waren Sie ein Star, hier haben Sie bislang kaum stattgefunden – wie schwer ist es, das zu verarbeiten?

Eilers: Es ist alles andere als leicht, vom Leistungsträger zu einem zu werden, der sich hinten anstellen muss. Wenngleich das wirklich super Jungs hier sind. Aber man hat nun mal eine gewisse Rolle in der Mannschaft. Das ist eine andere, wenn man nicht spielt. Aber es hilft nicht, in Selbstmitleid zu versinken. Diesen Weg habe ich mir ausgesucht, den gehe ich weiter – und da lasse ich mir von niemandem reinreden.

Im Privatleben ist diese Rollenverteilung offenbar unwichtig. Da steuert Ersatzkeeper Zetterer das Auto nach Bremerhaven, auf dem Beifahrersitz filmt der Star Max Kruse und hinten sitzen Stammspieler Robert Bauer, U23-Akteur Marc Pfitzner und Sie als lange verletzter Neuzugang aus der Dritten Liga. Wie gut tut das?

Eilers: Es denkt doch keiner, er sei etwas Besseres als der andere, weil er über 200 Bundesliga-Spiele gemacht hat oder Stammspieler ist. Wir sind als Mannschaft eine eingeschworene Einheit, jeder respektiert jeden – das spiegelt sich auch privat wider.

Was können Sie von Max Kruse lernen?

Eilers: Ich habe ihn als tollen, offenen Menschen kennengelernt. Sportlich ist er auch eine Identifikationsfigur. So einen Spieler brauchst du im Team. Von ihm kann man sich einiges abschauen.

Was genau?

Eilers: Für mich ist da vor allem der erste Ballkontakt. Das ist eine große Stärke von ihm. Selbst wenn der Ball auf Kniehöhe kommt und schwierig zu verarbeiten ist, dann kontrolliert er ihn für sich oder den Mitspieler so gut, dass man was daraus machen kann.

Kann man das lernen oder ist das mehr Talent?

Eilers: Sich zu verbessern, geht immer. Aber es gibt Spieler, denen das mehr in die Wiege gelegt worden ist als anderen.

Sie wirken bei aller Nachdenklichkeit in Ihrer wahrlich nicht leichten Situation sehr fröhlich – wie machen Sie das?

Eilers: Ich bin keiner, der seine Laune an anderen auslässt oder schlechte Stimmung verbreitet. Ich freue mich für die Jungs, wenn sie gewinnen – oder für Florian Kainz, weil er sein erstes Tor geschossen hat. Klar, er ist ein direkter Konkurrent von mir, aber er hatte hier auch eine ganz schwierige Phase und hat sich herangekämpft. Ich mache mir einfach keine Platte – das war immer meine positivste Eigenschaft: Einfach drauf los spielen, ich selber sein, dieser risikofreudige Mensch. Entweder es klappt oder nicht. In Dresden hat es geklappt, hier noch nicht. Also gebe ich jeden Tag Vollgas, um meinen ersten Bundesliga-Einsatz zu bekommen.