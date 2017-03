Die Werte das VfL-Teamgefüges Bashkim Renneke: „Bei uns brennt ein Feuer“

Regensburg. Sie sprechen nicht vom Aufstieg, aber sie liefern zuletzt wieder Ergebnisse, die ihn als möglich erscheinen lassen. Der 2:1-Sieg des VfL Osnabrück beim SSV Jahn Regensburg verspricht einen spannenden Saisonendspurt in der 3. Fußball-Liga im Rennen um die Aufstiegsplätze.

Wer zu einem Trainer sagt, dass er sich für gelungene Einwechslungen feiern lassen darf, kann sich verschiedene Reaktionen vorstellen: Ein Augenzwinkern, mit dem der Coach zugibt, dass so etwas auch immer ein wenig Glücksache ist. Ein bestätigendes Kopfnicken, das transportieren soll: Klar, deshalb habe ich das als Entscheider auch gemacht. Die Reaktion von Joe Enochs bezüglich der goldenen Einwechslung von Ahmet Arslan – ein unwilliges, fast ablehnendes Kopfschütteln – kann man im Vergleich dazu als ungewöhnlich bezeichnen.

Diese Reaktion sagt aber viel darüber aus, wie der VfL- Trainer tickt, was ihm wichtig ist. Am wenigsten wichtig ist ihm so etwas wie die Größe seines eigenen Anteils an einem Sieger-Kuchen – sogar dann, wenn im Umfeld in der jüngst überwundenen Krisenphase oft über Sinn und Unsinn seiner Auswechslungen diskutiert worden ist. „Ich habe immer gesagt: Nur als Mannschaft können wir Erfolg haben – und dazu gehören alle Spieler, auch wenn sie nicht in der Startelf stehen. Jetzt hat sich das gezeigt“, sagte Enochs – und sah seinen Gesprächspartner durchdringend an, als wollte er sich vergewissern, dass die Botschaft angekommen ist.

Enochs ist diese Botschaft wichtig, weil er weiß, dass in den verbleibenden neun Partien Teamgeist noch mehr gefragt sein wird. Er und seine Fußballer sind auch in der Niederlagenserie nicht abgerückt vom geradlinigen, einfachen, oft wenig ästhetischen, dafür aber stets schnörkellosen Fußball, den der Trainer einst selbst im Zentrum des VfL-Spiels verkörpert hat. Nun dürfen sie wieder darauf hoffen, im Mai große Früchte für ihre Arbeit zu ernten.

Welche Früchte das sein sollen? Dazu schweigen sich Trainer und Spieler beharrlich aus. Natürlich klingt es nicht neu, wenn Enochs wie ein Mantra betont, welch hohe Qualität der nächste Gegner – im aktuellen Fall Hansa Rostock – hat oder wenn Marc Heider sagt, dass er es sich in dieser so engen 3. Liga abgewöhnt habe, auf die Tabelle zu schauen. Die führenden Köpfe des VfL-Teams im Frühjahr 2017 sehen sich anders als zu früheren Zeiten nicht als zuständig dafür, von sich aus die Euphorietrommel zu rühren. Das überlässt man gern dem großen Anhang, der in Regensburg sein Glück über die Last-minute-Wende kaum fassen konnte. Schade, dass 40 Chaoten mit dem massiven Entzünden bengalischer Feuer und Rauchtöpfe zu Beginn der zweiten Hälfte einen ansonsten perfekten Auftritt aller Osnabrücker in Regensburg trübten – und sinnloserweise erneut dem DFB dazu veranlassen, Strafgelder gegen den VfL zu verhängen.

Sicher ist: Der VfL kann mit nun 45 Punkten das Thema Abstiegskampf abhaken. Dass die Saison damit keinesfalls gelaufen ist, dringt nicht plump, aber zumindest zwischen den Zeilen durch. „Bei uns brennt ein Feuer“, sagt Bashkim Renneke. „Ich persönlich habe mich nie an den Abstiegsplätzen orientiert“, sagt Alexander Dercho.