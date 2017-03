2:1-Erfolg im Topspiel in Regensburg VfL Osnabrück: Wendesieg mit altbewährten Mitteln

Regensburg. Der VfL Osnabrück setzt beim 2:1-Sieg beim SSV Jahn Regensburg neue Maßstäbe – mit altbewährten Methoden. Genau das macht Hoffnung für den Saisonendspurt.

Es war nicht nur der erste Sieg zu einem Fan-Sonderzug-Einsatz der Neuzeit nach Niederlagen in Kiel 2015 und Erfurt 2016, gebührend gefeiert von über 1000 mitgereisten Osnabrückern. Es war auch der erste Auswärtssieg seit über fünf Monaten, als die Lila-Weißen am 15. Oktober 2016 auch 2:1 in Rostock gewannen. Und es war der erste Wendesieg dieser Spielzeit, in dem der VfL Osnabrück einen Rückstand noch zu einem Sieg gemacht hat. Die letzten beiden Fakten stehen dafür, dass der VfL zuletzt nicht unbedingt eine Spitzenmannschaft war – aber auch dafür, dass er es pünktlich zum Saisonfinale werden kann.

Dabei zeigte das Team von Trainer Joe Enochs in Regensburg genau das, was es schon immer gespielt hat: Aggressives Arbeiten gegen den Ball, gutes Positionsspiel aus einer sicheren Defensive, klarer Spielaufbau ohne Risiko, Flügelspieler und Stürmer in Ballbesitz bringen und auf deren Aktionen vertrauen, wobei das Herausholen von Standards (Sangaré, Heider) ein ebenso gewünschtes Ergebnis ist wie ein Torabschluss.

Regensburg spielt schöner

Das brachte zu Beginn gefährliche Aktionen: Die Freistoßflanke von Kwasi Okyere Wriedt, die neben dem einschussbereiten Anthony Syhre auch alle anderen Freunde und Feinde passierte und an der Latte landete. Oder den Durchbruch von Alexander Dercho über links, als sich Wriedt und Nazim Sangaré nach der Hereingabe in der Mitte gegenseitig irritierten und aus dem Spiel nahmen. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit eine gute Partie gemacht“, sagten Enochs und die Spieler hinterher unisono.

Unstrittig ist aber, dass Regensburg zumindest in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit ein besseres Spiel gemacht hat. Natürlich war beim Führungstor Glück dabei, dass Konstantin Engel den 20-Meter-Schuss von Eric Thommy unerreichbar für VfL-Torhüter Marius Gersbeck abfälschte. Dennoch stachen Ballbehandlung und Dribbelstärke des 22-jährigen Leihspielers vom FC Augsburg heraus. Mit Unterstützung des konsequent hinterlaufenden Linksverteidigers Alexander Nandzik stellte der Jahn die rechte VfL-Abwehrseite in dieser Phase vor riesige Probleme.

Mit dem sehenswerten Fallrückzieher von Kolja Pusch und dem knapp am Torgiebel vorbeigedrehten 19-Meter-Freistoß von Thommy hätte der VfL zur Pause auch höher zurückliegen können. Der Jahn hatte beeindruckt mit Tempo und Trickreichtum – man könnte sagen, dass er schöner als der VfL gespielt hat. Aber die Oberpfälzer konnten ihr Level nicht halten. „Ungenauigkeiten im Passpiel, Inkonsequenz in den Zweikämpfen“, nannte Regensburg-Trainer Heiko Herrlich als Grund für die folgende und in seinen Augen „letztlich auch nicht unverdiente“ Wende in diesem Spiel.

VfL spielt konstanter

Denn der VfL hielt sein Level, bearbeitete die nur noch auf Konter lauernden Regensburg konsequent und hätte schon nach Standards durch Kopfbälle von Syhre (an die Oberkante der Latte) und Groß (knapp vorbei) zum Ausgleich kommen können. Den besorgte dann ausgerechnet der beim VfL bis dato so glücklos agierende Ahmet Arslan: Seine erste Aktion war die Spielverlagerung auf den Flügel zu Marc Heider, seine zweite der Kopfball zum Ausgleich – ein perfekter Einstand.

Die Einwechselspieler sorgten diesmal dafür, dass der VfL am Ende entscheidende Prozente aufsatteln konnte. Flügelspieler Bashkim Renneke leitete den Siegtreffer mit seinem Zuspiel auf Dercho ein, der den Ball mit Glück und Geschick an die Ecke des Fünfmeterraumes zu Wriedt passte. Und der machte, was er immer versucht: Körper einsetzen, Ball behaupten, eindrehen. Zuvor waren einige Versuche gescheitert, diesmal fiel nicht er, sondern Gegenspieler Sebastian Nachreiner um – und der 22-Jährige schoss den VfL und über 1000 mitgereiste Osnabrücker an diesem strahlend sonnigen Frühlingstag in die Glückseligkeit.

Plötzlich hat der VfL wieder eine gute Ausgangsposition im Rennen um die vorderen Plätze. Ihre Ruhe, die Beharrlichkeit und den Glauben an die eigene Spielphilosophie haben sowohl die Spieler, als auch das Trainerteam der Lila-Weißen in der Krise im Winter nicht verloren. In den ausstehenden fünf Heimspielen und vier Auswärtsspielen im sich zuspitzenden Saisonfinale könnte genau das ein entscheidender Trumpf werden.