Torschütze des VfL Osnabrück Ahmet Arslan: Ich hatte eine lange Leidenszeit

Osnabrück. Die erste Aktion war der öffnende Pass auf Marc Heider, die zweite direkt danach der Kopfballtreffer zum 1:1-Ausgleich. Perfekter Einstand, alles richtig gemacht, hieß es für Ahmet Arslan - der Spieler des VfL Osnabrück, der beim 2:1-Sieg in Regensburg die Wende brachte. Hier spricht er über seine ganz persönliche Leidenszeit.

Sagen Sie mal, Herr Arslan, sind Sie beim VfL erstmals total glücklich?

Ahmet Arslan, der nach seiner Einwechslung mit dem 1:1 die Wende einleitete: Ich glaube, dass ich auch zuvor schon beim VfL zum Erfolg beitragen konnte – wie beim Punktgewinn im Hinspiel in Mainz, wo ich auch ein gutes Spiel gemacht habe. Natürlich habe ich persönlich eine lange Leidenszeit gehabt: Mit wenig Einsatzzeiten und auch unglücklichen Verläufen wie im Rückspiel gegen Mainz II, als wir nach meinem Tor noch 1:2 verlieren. Aber ich habe mir immer gesagt: Was bringt es mir, wenn ich Depression schiebe? Der Schluss, den ich gezogen habe, war: Immer weitermachen. Wenn ich den Glauben an mich verloren hätte, hätten wir in Regensburg vielleicht verloren und nicht gewonnen.

Sie haben ihr zweites Tor für den VfL gemacht, wieder ein Kopfballtor, und das als nicht gerade groß gewachsener Spieler.

Also, ich finde mich schon recht groß.

1,79 Meter. Viele Abwehrspieler dürften größer sein.

Aber wir trainieren regelmäßig Flanken und Kopfbälle, meistens gleichzeitig mit einer einfachen Schussübung. Ich gehe da oft zu den Flanken und Kopfbällen mit dazu, weil ich weiß, dass solche Situationen oft entstehen können im Spiel. Jetzt hat es sich ausgezahlt.

Das Kopfballtor war Ihre zweite Aktion, die erste war der öffnende Pass auf Marc Heider direkt davor.

Wenn ich mit dem Rücken zum Gegner angespielt werde und aufdrehen kann, habe ich meine Qualitäten. Marc habe ich rechts gesehen – und wichtig war dann, hinterherzugehen in den Strafraum. Oft macht man diesen Weg umsonst und ärgert sich vielleicht, wenn dann der Ball nicht kommt. Macht man den Weg aber nicht und der Ball kommt genau dahin, wo man hinlaufen hätte können, ärgert man sich noch viel mehr – und das ist mir schon auch mal passiert in der Vergangenheit. Diesmal hat alles gepasst – das war enorm wichtig für uns. Persönlich freue ich mich natürlich, dass ich diesmal derjenige sein durfte, der das Feuer, das in der Mannschaft gebrannt hat, sozusagen entzünden konnte.

