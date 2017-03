Der Tag beim VfL Osnabrück VfL Osnabrück: Der 2:1-Sieg in Regensburg zum Genießen

Osnabrück. Es war der erste Auswärtssieg seit vergangenem Oktober in Rostock, es war der erste Wendesieg des VfL Osnabrück nach Rückstand in dieser Saison überhaupt: Hier gibt es noch einmal das Bewegtbild zum VfL Osnabrück aus der Oberpfalz vom 2:1-Sieg von gestern.

Der Sieg in Regensburg: Die NOZ Medien liefern wie bewährt das Komplettpaket aus Spielbericht, Reaktionen der Spieler, Einzelkritik der Akteure sowie der Liveticker zum Nachlesen. Hier gibt es zudem Bewegtbild: Der Sportschau-Bericht von gestern Abend.





Training: Auslaufen nach dem anstrengenden Spiel in Regensburg und der langen Rückfahrt ist bei den Profis angesagt: Ab 11 Uhr heute.

Spieltage terminiert: Der DFB hat die letzten offenen Spieltage in der 3. Liga terminiert. Demnach spielt der VfL am 33. Spieltag sonntags beim FSV Frankfurt (16. April) und danach bis Saisonende nur noch samstags um 14 Uhr. Auch das Derby bei den Sportfreunden Lotte fällt auf einen Samstag: Das Spiel wird am 29. April um 14 Uhr in Lotte angepfiffen. Weitere Informationen zu den Terminierungen gibt es hier.

U18-Fahrt nach Frankfurt: Das Fanprojekt Osnabrück bietet zum Spiel beim FSV Frankfurt am Ostersonntag (16. April) eine alkohol- und nikotinfreie Fahrt für Jugendliche an. Busfahrt und Stehplatzticket kosten zusammen 15 Euro. Anmeldungen nimmt das Fanprojekt per E-Mail an fanprojekt@osnabrueck.de entgegen. Fragen werden auch telefonisch unter der Nummer 0541/20079410 beantwortet.

