Wriedt mit starker Einzelaktion VfL Osnabrück: Einwechselspieler stark bei 2:1 in Regensburg

Osnabrück. Die erste Aktion des eingewechselten Ahmet Arslan war der öffnende Pass auf Marc Heider, die zweite der Kopfballtreffer zum 1:1-Ausgleich beim 2:1-Sieg des VfL Osnabrück in Regensburg. Die Einwechselspieler brachten den Lila-Weißen den Sieg. Hier die Einzelkritik aller Akteure.

Marius Gersbeck: Machtlos beim Gegentor, als Engel den Schuss von Thommy unhaltbar abfälschte. Sicher bei seinen sonstigen Paraden (schon gleich zu Beginn bei druckvollen Jahn-Fernschüssen) und Aktionen. Mit Anteil am 1:1, als er das Spiel schnell wieder eröffnete nach einem abgefangenen Regensburger Angriff und so den Ausgleich mit einleitete. Note: 2,5

Konstantin Engel: Nicht der Tag des Kasachen, der seine Probleme hatte mit dem schnellen Thommy - und dazu Pech hatte mit seiner Abwehraktion beim Gegentreffer. In der zweiten Halbzeit hatte er mit Nazim Sangaré und weiterer Unterstützung die starke linke Seite der Regensburger besser im Griff - vor dem Wechsel wurden die beiden von Thommy und den immer wieder aufrückenden Linksverteidiger Nandzik stellenweise schwindelig gespielt. Nach vorne blieb Engel ohne größere Wirkung. Note: 4,5

Marcel Appiah: Sah berechtigterweise früh die Gelbe Karte, als er auf dem Flügel gegen Nandzik zu spät kam - davon aber ließ sich der erfahrene Innenverteidiger nicht beirren. Appiah blieb im Abwehrzentrum stets Herr der Lage, stark bei Kopfbällen und Bodenzweikämpfen, gutes Stellungsspiel. Note: 3

Tobias Willers: Für ihn gilt im Prinzip dasselbe wie für Appiah - nur dass er ohne Gelbe Karte auskam. Wenn man etwas kritisieren will, dann vielleicht, dass er sich beim Gegentor mit Dercho uneinig war, wer denn nun den Vorlagengeber George vor seinem Flankenwechsel attackieren soll. Ruhig und solide am Ball und in seinen Aktionen, gerade in der zweiten Halbzeit kaum noch gefordert. Note: 3

Alexander Dercho: Kurze und unerwarteterweise krass folgenreiche Desorientierung beim Gegentor, dazu ein etwas leichtsinnig verdaddelter Ball in der ersten Halbzeit - ansonsten aber ein starkes Spiel des Linksverteidigers. Defensiv den trickreichen George erfolgreich bekämpft und offensiv mit vielen gefährlichen Vorstößen: Nicht nur bei der auch ein wenig glückliuch entstandenen Vorlage zum Siegtor, sondern auch mehrmals in der ersten Halbzeit, etwa bei der Hereingabe, nach der entweder Wriedt oder Sangaré eigentlich das Tor machen müssen. Note: 2,5

Nazim Sangaré: Brachte erneut sein gutes Tempo ins Spiel - das Problem war aber, dass er diesmal öfter als sonst ohne das nötige Fortune in den Zweikämpfen agierte und sich in den Dribblings festlief. Krasses Missverständnis nach der Dercho-Hereingabe in der ersten Halbzeit, als er Wriedt zurief, den Ball durchzulassen und dann nicht mehr damit rechnete, dass dieser das tatsächlich macht - Chance vertan. Nach hinten gegen die schnellen Regensburger zudem oft zu inkonsequent und nachlässig bei der Unterstützung von Konstantin Engel. Note: 4

Christian Groß: Laufstark, taktisch gewieft im Verschieben und als Auslöser des Gegenpressings, dazu kompromisslos im Zweikampf: Gegen den Ball erneut eine unverzichtbare Säule im VfL-Gefüge. Mit dem Ball aber - bis auf die Kopfball-Ablage auf Syhre vor der Großchance in der zweiten Halbzeit - nicht ganz so groß unterwegs: Exemplarisch der nicht angekommene Fünf-Meter-Pass auf Sangaré bei der vergebenen Konterchance in der ersten Halbzeit. Note: 3.

Anthony Syhre: Ähnlich zu bewerten wie Groß: Gegen den Ball überragend, mit dem Ball am Fuß nicht ganz so. Exemplarisch hier ein ohne Not hektisch ausgeführter Flankenwechsel ins Nichts in der ersten Halbzeit. Zudem hätte er zwei Tore machen können, wenn er den Kopfball nach der Ablage von Groß besser drückt oder wenn er gleich zu Beginn die Freistoßflanke von Wriedt nicht passieren und somit ans Lattenkreuz springen lässt, sondern den leicht erreichbaren Ball einfach aufs Tor schießt. Entscheidend aber war sein unermüdlicher Einsatz in den Zweikämpfen. Note: 3,5

Jules Reimerink: Bis auf den Drei-Meter-Hackentrick auf Dercho vor dessen Durchbruch in der ersten Halbzeit kaum zu sehen: Reimerink hatte wenig Aktionen, tauchte eher ab und wurde daher nicht zu Unrecht als erster ausgewechselt. Note: 4

Kwasi Okyere Wriedt: Starke Freistoßflanke ans Lattenkreuz (5.), starke Hereingabe nach kurz ausgeführter Ecke vor dem Kopfball von Syhre an die Oberkante der Latte in der zweiten Halbzeit. Dazwischen weitere nicht ungefährliche Standards, dazwischen aber auch immer mal wieder abgetaucht und meist glücklos bei den wenigen Versuchen, sich im Zweikampf durchzusetzen. Dafür aber warf er seine Qualitäten im letzten Zweikampf des Spiels in die Waagschale, als er sich gegen Nachreiner stark mit dem Körper durchsetzte und zum Siegtreffer einschob. Note: 2,5

Marc Heider: Fleißig im Anlaufen des Gegners, im Besetzen der Räume, im Versuch, die Bälle zu behaupten und Gefahr zu kreieren. Mit einem kurzen Hänger in seinem Spiel nach dem Gegentor, als er zwei, drei Bälle recht einfach hergab, dafür aber sonst voll da - auch, als er von Trainer Joe Enochs auf Rechtsaußen gezogen wurde und dort sofort den Ausgleich mit seiner Hereingabe vorbereitete. Note: 3

Bashkim Renneke: Kam nach 59 Minuten für Reimerink und machte sofort Betrieb auf der linken Seite. Ein Aktivposten, der die Regensburger rechte Seite forderte, auch wenn ihm längst noch nicht alles gelang. Leitete den Siegtreffer mit ein. Note: 3,5

Kemal Rüzgar: Kam nach 72 Minuten für Engel - und brachte mit seiner Schnelligkeit, Dribbelstärke und Wendigkeit eine neue Statik ins Offensivspiel des VfL. Das war wichtig, auch wenn er an den letztlich entscheidenden Aktionen nicht direkt beteiligt war. Note: 3,5

Ahmet Arslan: Kam nach 77 Minuten für Syhre. Die erste Aktion war der öffnende Pass auf Marc Heider, die zweite direkt danach der Kopfballtreffer zum 1:1-Ausgleich. Perfekter Einstand, alles richtig gemacht, trotzdem aufgrund der Kürze der Einsatzzeit nicht zu bewerten.

