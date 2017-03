Stimmen zum Sieg in Regensburg Marc Heider vom VfL Osnabrück: Jeder einzelne ist wichtig

Osnabrück. Ein 2:1-Sieg nach 0:1-Rückstand zur Pause: Einien Sieg nach Rückstand schaffte der VfL Osnabrück erstmals in dieser Saison - mit großer Moral und der Unterstützung von über 1000 Fans in Regenburg. Hier folgen die Reaktionen der Fußballer und von VfL-Trainer Joe Enochs.

Marc Heider, Flankengeber zum 1:1: Wir haben das ganze Spiel daran geglaubt, dass hier was geht. Wir sind unglücklich in Rückstand geraten, aber was folgte, zeigt den Charakter der Mannschaft. Gut, dass Amo (Ahmet Arslan, d. Red.) den Ball nach seiner Einwechslung direkt raus zu mir gespielt hat und dann nachgegangen ist ins Zentrum - denn das ist der Laufweg, der schwierig zu verteidigen ist und oft nicht gut verteidigt wird. Das Spiel heute hat gezeigt, wie wichtig jeder einzelne Spieler für die Mannschaft ist, auch wenn er nicht immer von Beginn an spielt. Ob Regensburg in der zweiten Halbzeit platt war, kann ich nicht sagen, weil ich nur für uns sprechen kann. Wir sind jedenfalls in der ersten Halbzeit das Tempo mitgegangen, konnten dann in der zweiten Halbzeit was zusetzen und sind für unsere Arbeit belohnt worden.

Kwasi Okyere Wriedt, Siegtorschütze zum 2:1: Bei meinem Tor bekomme ich einen flachen Ball von Alex Dercho, versuche mich dann einzudrehen, vielleicht einen Elfmeter herauszuholen. Dann habe ich gemerkt, dass ich freie Bahn habe und einfach nur noch das Ding reingeschossen. Wir sind unglücklich in Rückstand gegangen und hatten in der ersten Halbzeit schon zwei, drei Chancen. Deshalb haben wir in der Pause gesagt, dass wir einfach weitermachen müssen. Alle drei Einwechselspieler haben uns direkt Energie gegeben. Wie die 1200 Fans uns heute über 90 Minuten gepuscht haben, war sensationell. Wir bleiben jetzt aber trotzdem auf dem Teppich - nächste Woche gegen Rostock wartet die nächste schwere Aufgabe.

Heiko Herrlich, Trainer Jahn Regensburg: Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt und haben verdieint geführt. Nach der Pause haben wir aber kaum noch für Entlastung sorgen können und hatten dann zu viele Ungenauigkeiten in unserem Passpiel und bei den Kontern. Das war der Grund für unsere Niederlage - das wir grundsätzlich konditionell ausgepauert gewesen wären, war nicht der Fall. Auch wenn beide Gegentore absolut vermeidbar und zu verteidigen gewesen wären, war der Sieg für Osnabrück am Ende letztlich nicht ganz unverdient. Auch wenn es natürlich bitter für uns ist, dass das alles so kurz vor Schluss zu Stande gekommen ist.

Joe Enochs, Trainer VfL Osnabrück: Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern bei uns in der Mannschaft. In der zweitenn Halbzeit haben wir die schnellen Flügelspieler des Gegners ein wenig anders und auch besser verteidigt. Wir denken weiter nur von Spiel zu Spiel - nächste Woche wollen wir wie heute und wie letzte Woche gegen Chemnitz über einen Punkt zu drei Punkten kommen. Der pyrotechnik-Einsatz einiger unserer Fans heute war natürlich kontraproduktiv - aber wie die über 1000 Osnabrücker uns hier unterstützt haben heute, das war schon sensationell.

