Arslan und Wriedt treffen Spiel gedreht: VfL Osnabrück siegt 2:1 bei Jahn Regensburg

bekr Regensburg . Drittes Sonderzug-Spiel, erster Auswärtssieg: Mit der Unterstützung von etwa 1000 mitgereisten Fans holte der VfL Osnabrück bei Jahn Regensburg beim 2:1 einen Dreier nach zuvor drei Niederlagen in der Fremde – und ist wieder dick drin im Aufstiegsrennen der 3. Liga.

VfL-Trainer Joe Enochs brachte in Regensburg im gewohnten 4-4-2-System exakt die Elf, die zuletzt Chemnitz 3:0 besiegt hatte – also auch Marc Heider, der beim Abschlusstraining noch über Leistenprobleme geklagt hatte. Jahn-Trainer Heiko Herrlich musste auf seinen Stoßstürmer Marco Grüttner (Gelbsperre) verzichten. Für ihn begann Haris Hyseni in vorderster Front.

Temporeiches Spiel

In der Continental Arena entwickelte sich ein temporeiches Spiel, indem sich der VfL zu Beginn nicht versteckte und versuchte, seine Spitzen Heider und Kwasi Okyere Wriedt mit Ballbesitz auszustatten. Regensburg setzte dagegen sein gewohnt temporeiches Flügelspiel über Jann George (rechts) sowie den dribbelstarken Eric Thommy und den immer wieder unterstützend hinterlaufenden Außenverteidiger Alexander Nandzik über links. (Der Liveticker zum Nachlesen)

Diese Waffen erwiesen sich im Verlauf der ersten Halbzeit als gefährlicher, exemplarisch zu sehen beim Führungstreffer für den Jahn: Regensburg ließ die anlaufenden Osnabrücker Heider und Jules Reimerink mit sicherem Passpiel durch die eigenen Reihen aussteigen. Dann störten George weder Alexander Dercho, noch Tobias Willers bei Ballverarbeitung, Drehung und Seitenwechsel auf Thommy – und von diesem stand VfL-Rechtsverteidiger Konstantin Engel zu weit weg. Engel versuchte zwar, den Abschluss noch zu blocken, fälschte Thommys 20-Meter-Schuss aber nur entscheidend ab, sodass er hinter VfL-Keeper Marius Gersbeck im Kasten einschlug (36.).

Jahn-Tor logische Folge

Der Treffer war die logische Folge eines Übergewichtes, das sich der Jahn durch Laufarbeit, Tempoüberlegenheit vor allem über außen und Spielwitz erarbeitet hatte, während die Osnabrücker meist hinterherliefen und kaum noch in die Zweikämpfe kamen. Zu besichtigen schon vorher bei der Fallrückzieher-Chance von Kolja Pusch – nur knapp strich der Ball am Pfosten des VfL-Tores vorbei. Die Chance resultierte aus einem Nandzik-Einwurf von links, als Thommy den Ball unbedrängt in die Mitte weiterleiten konnte.

Nur zu Beginn war der VfL gefährlich gewesen: Eine Freistoßflanke von der Seite schlug Kwasi Okyere Wriedt bewährt gefählich mit Schnitt auf den Regensburger Kasten – die einlaufenden Fußballer kamen zwar nicht an den Ball, irritierten Philipp Pentke im Jahn-Kasten aber genug, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Der Ball klatschte nach dem Aufsetzen an die Latte (5.) – die gefährlichste VfL-Chance. Zwei weitere Wriedt-Freistoße aus derselben Position blieben ungefährlich, ein mit dem Hinterkopf auf den Kasten verlängerter Ball des Stürmers ging knapp drüber (30.) und beim einzigen richtig starken Durchbruch über links in der ersten Halbzeit über Reimerink und Alexander Dercho waren sich Wriedt und Nazim Sangaré in der Mitte nicht einig, wer denn nun abschließen sollte – und verdaddelten so die Chance (20.)

Sinnloser Pyro-Einsatz

Regensburg hatte vor der Pause verpasst, den Vorsprung auszubauen – Thommy hatte einen zweifelhaft zu Stande gekommenen Freistoß (angebliches Foul von Engel der sogar die Gelbe Karte erhielt) knapp über den Kasten geschlenzt. Nach dem Wechsel glaubten zunächst einmal etwa 40 meist vermummte, sich selbst produzierende Chaoten aus den Reihen der 1000 mitgereisten VfL-Fans, einen Akzent setzen zu müssen. Sie entzündeten bengalische Fackeln und produzierten eine riesige Rauchwolke unter dem Tribünendach – der nächste völlig unnötige Ausgabenposten des VfL auf der DFB-Pyro-Rechnung 2016/17 ist gesichert.

VfL kommt zurück

So hatten die Anhänger keinen Durchblick bei der folgenden VfL-Drangphase, die Sangaré mit seinem Schuss eröffnete, bevor Anthony Syhre die Chance hatte, den Ausgleich zu machen: Nach einem durch Groß hinter dem zweiten Pfosten wieder heiß gemachten Eckball köpfte er das Leder auf die Oberkante der Latte.

In der zweiten Hälfte hatte der VfL eine klare Feldüberlegenheit – Regensburg musste dem Höllentempo aus Durchgang eins Tribut zollen, zog sich zurück und lauerte auf Konter. Gegen einen kompakt stehenden Gegner wurde der VfL zunächst weiter nur über Standards gefährlich – die größte Chance vergab Groß mit seiner Kopfballverlängerung nach einem Wriedt-Freistoß, die sich vom Tor wegdrehte und hinter den langen Pfosten segelte.

Arslan kam, sah und glich aus

Dann aber kam Ahmet Arslan für Syhre ins Spiel, sah bei seinem ersten Ballbesitz den inzwischen auf den rechten Flügel gezogenen Heider bei seiner Spielverlagerung – und köpfte dessen Flanke zum 1:1-Ausgleich ins Netz, nachdem er sich in den Strafraum geschlichen hatte. Weil Osnabrück den Druck hoch gehalten und Regensburg zuvor gar nichts mehr fürs Spiel getan hatte, war der Treffer verdient.

Danach folgte eine Phase, in der die Regensburger versuchten, zurückzuschlagen und der VfL sich einiger Angriffe erwehren musste – das Siegtor aber schoss der VfL. Nach einem Zuspiel von Links an den Fünfmeterraum setzte sich Kwasi Okyere Wriedt mit dem Rücken zum Tor durch und drückte das Leder aus Nahdistanz über die Linie (89.): 1000 Osnabrücker feierten den ersten Auswärtssieg seit Oktober in Rostock. Der VfL rückt damit auf den 3. Tabellenplatz vor und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den 1. FC Magdeburg auf Rang zwei. Holstein Kiel könnte Osnabrück aber noch mit einem Sieg im Nachholspiel am Dienstag in Lotte überholen.

