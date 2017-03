Osnabrück zu Gast in Regensburg VfL will „rennen, kämpfen und beißen“ – Einsatz von Heider fraglich

Osnabrück. Dieses Spiel bringt alle Voraussetzungen für ein Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga mit: Der Tabellenvierte Jahn Regensburg empfängt den Sechsten VfL Osnabrück, ein ausgebuchter Sonderzug mit VfL-Fans – und voraussichtlich eine fünfstellige Kulisse in der Oberpfalz. Fehlt nur noch der lila-weiße Ertrag…

Wer soll beim SSV Jahn auflaufen? Ob VfL-Coach Joe Enochs die elf Spieler aufbieten kann, die am vergangenen Samstag gegen Chemnitz in der Startelf standen, ist zumindest fraglich. Nach Ankunft in Regensburg am Freitagnachmittag habe er mit dem Team eine Trainingseinheit absolviert, in deren Verlauf Marc Heider über Probleme an der Leiste geklagt habe. „Wir müssen jetzt abwarten, wie sich diese Leistenprobleme bis morgen entwickeln“, stellt der Trainer fest. Ansonsten seien für die Offensiv-Abteilung mit Kemal Rüzgar, Ahmet Arslan oder auch Bashkim Renneke entsprechende Alternativen auf der Bank.

Ansonsten spricht vieles dafür, dass Enochs so starten wird wie gegen Chemnitz. Beim 3:0 zündeten die Umstellungen auf der rechten Seite mit Konstantin Engel (Verteidiger) und Nazim Sangaré (Flügel).

Der Plan in Regensburg? „Wir werden rennen, kämpfen und beißen – und freuen uns über die riesige Unterstützung aus Osnabrück“, sagt der VfL-Trainer. Der SSV solle zu Fehlern gezwungen werden, „und wir müssen versuchen, unsere Fehler in der Vorwärtsbewegung zu minimieren“.

Wie ist die Stimmung bei den Gastgebern? Die Regenburger brennen. „Wir wollen den Zuschauern etwas bieten, wollen sie für uns gewinnen“, kündigt Jahn-Coach Heiko Herrlich an. Der Tabellenvierte (mit einem Punkt vor dem VfL) hofft nach dem bisherigen Höhenflug in der Rückserie (nur ein 1:2 daheim gegen den FSV Zwickau störte) auf eine fünfstellige Kulisse in der Continental Arena. Damit wäre dann auch der bisherige Jahn-Drittliga-Rekord mit 8742 Zuschauern Vergangenheit. Diese Bestmarke besteht seit dem 28. Februar 2015 (gegen Dynamo Dresden im alten Jahnstadion). Und sportlich? Fehlt dem Herrlich-Team Torjäger Marco Grüttner wegen einer Gelbsperre.

Welche Zahlen liefert die Statistik? Im Direktvergleich in der 3. Liga stehen vier VfL-Siege, zwei SSV-Erfolge und drei Remis zu Buche, wobei die Osnabrücker die beiden Niederlagen daheim kassierten. Also scheint Regensburg für den VfL zumindest in der 3. Liga ein gutes Pflaster zu sein. Bisher holten die Lila-Weißen in der Oberpfalz drei Unentschieden, der letzte Sieg datiert vom 21. März 2012. Der VfL gewann mit 3:0 (Jan Mauersberger und Elias Kachunga trafen, dazu ein Eigentor).

War sonst noch etwas? Klar. Der VfL wird in Regensburg von einer bemerkenswerten Fangemeinde unterstützt. Am Samstag startet um 5.15 Uhr der seit Wochen ausgebuchte Sonderzug mit rund 1000 Fans an Bord. Insgesamt werden rund 1200 Osnabrücker die Reise in den Süden antreten.

Und wie geht‘s nun aus? Es wird Zeit, dass der VfL nach einem erfolgreichen Heimauftritt auch mal wieder auswärts punktet. Die Osnabrücker gewinnen 1:0 – und der Sonderzug wird auf der Rückreise zum Sambawagen.

Liveticker: Alle Infos, alle Tore – wie immer brandaktuell in unserem Liveticker.