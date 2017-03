Der Tag beim VfL Osnabrück VfL Osnabrück will einen Punkt aus Regensburg mitbringen

Osnabrück. Der VfL Osnabrück ist heute ab 14 Uhr im Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg gefragt. Mehr als 1.000 VfL-Fans reisen den Lila-Weißen an diesem Samstag hinterher. So läuft der Tag beim VfL Osnabrück.

Auswärtsspiel: Um 14 Uhr ist der VfL Osnabrück heute beim SSV Jahn Regensburg gefragt. Am 29. Spieltag will der VfL in der 3. Fußball-Liga den 3:0-Sieg aus der letzten Woche gegen den Chemnitzer FC mit einem weiteren Punktgewinn unterstreichen. Die Zielsetzung ist nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel, wenigstens einen Punkt aus Regensburg mitzubringen. Auf noz.de begleiten wir die Begegnung vom Jahn gegen den VfL im Liveticker.

VfL-Fans auf dem Weg nach Regensburg: Mehr als 1.000 Fans begleiten den VfL heute zum Auswärtsspiel nach Regensburg. Der extra eingerichtete Sonderzug, der schon seit Wochen ausgebucht ist, ist um 5.40 Uhr am Hauptbahnhof in Osnabrück losgefahren. Es gibt übrigens noch Tickets an der Tageskasse in Regensburg. Gespielt wird in der neuen Continental-Arena, von der ein Groundhopper für uns berichtet hat...

Live-Übertragung: Wer die 600 Kilometer weite Fahrt nach Regensburg nicht auf sich nehmen möchte, kann das Spiel von Jahn Regensburg gegen den VfL auch vor dem TV mitverfolgen. Der BR zeigt das VfL-Spiel live im Free-TV und Livestream auf br.de. Die Übertragung beginnt um 13.55 Uhr.

Fan organisiert Radtour nach Lotte: Der VfL-Fan Dominik Lehmkuhl richtet den Blick bereits auf das Derby bei den Sportfreunden Lotte am 29. April. Der Osnabrück-Fan organisiert eine Radtour zum Spiel am Lotter Kreuz. Wie das funktionieren soll, können Sie hier nachlesen.

U18-Fahrt nach Frankfurt: Das Fanprojekt Osnabrück bietet zum Spiel beim FSV Frankfurt am Ostersonntag (16. April) eine alkohol- und nikotinfreie Fahrt für Jugendliche an. Busfahrt und Stehplatzticket kosten zusammen 15 Euro. Anmeldungen nimmt das Fanprojekt per E-Mail an fanprojekt@osnabrueck.de entgegen. Fragen werden auch telefonisch unter der Nummer 0541/20079410 beantwortet.

Die nächsten Spieltermine:

Samstag, 25. März, 14 Uhr: SSV Jahn Regensburg - VfL

Sonntag, 2. April, 14 Uhr: VfL - FC Hansa Rostock

Mittwoch 5. April, 19 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - VfL

Samstag, 8. April, 14 Uhr: VfL - Hallescher FC

Sonntag, 16. April, 14 Uhr: FSV Frankfurt - VfL

