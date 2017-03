Abfahrt am Freitagmorgen VfL Osnabrück: Mit Falkenberg anstatt El-Bouazzati nach Regensburg

Osnabrück. Mit Kim Falkenberg anstatt Mohamed El-Bouazzati wird der VfL Osnabrück am Freitagmorgen die Reise Richtung Regensburg antreten.

El-Bouazzati habe in den vergangenen Tagen wegen eines Magen-Darms-Infekts nicht trainieren können, am Donnerstag sei er zurückgekehrt. Trotzdem solle er noch für das Topspiel der 3. Fußball-Liga geschont werden, sagte VfL-Cheftrainer Joe Enochs am Donnerstagabend.

Ansonsten vertraue er dem „Chemnitz-Kader“ – also erneut ohne Addy Menga, Kamer Krasniqi, Steffen und Leon Tigges, Sebastian Klaas sowie die Langzeitverletzten Halil Savran und Robert Kristo.

Der VfL-Tross startet am Freitagmorgen um acht Uhr mit dem Bus Richtung Oberpfalz. Am späten Nachmittag steht eine Trainingseinheit in Regensburg auf dem Plan.