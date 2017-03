Der Tag beim VfL Osnabrück VfL Osnabrück auf dem Weg nach Regensburg

Osnabrück. Der VfL macht sich am Freitag um 8 Uhr auf den Weg nach Regensburg. Mehr als 1.000 Fans werden die Lila-Weißen am Samstag beim Auswärtsspiel unterstützen. Außerdem hat der DFB die restlichen Spieltage in der 3. Liga terminiert. So läuft der Tag beim VfL Osnabrück.

Training: Der VfL-Tross macht sich bereits am heutigen Freitag um 8 Uhr auf den Weg in das knapp 600 Kilometer entfernte Regensburg. Beim Jahn sind die Lila-Weißen am Samstag ab 14 Uhr gefordert. Nach der langen Fahrt findet um 17 Uhr vor Ort in Regensburg das Abschlusstraining statt. Für den angeschlagenen Mohamed El-Bouazzati steht übrigens Kim Falkenberg im Kader.

Große Unterstützung für den VfL: Mehr als 1.000 Fans werden den VfL am Samstag im Regensburger Stadion unterstützen. Ein extra eingerichteter Sonderzug ist seit Wochen ausgebucht. Trainer Joe Enochs findet es „unglaublich schön für die Mannschaft, für mich und den Verein“, dass so viele Fans die lange Reise antreten. Das sagte Enochs auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Spiel beim Jahn, auf der auch Christian Groß Rede und Antwort stand. Wer noch kurzfristig nach Regensburg will, aber noch keine Karte für das Spiel hat: Kein Problem. An der Tageskasse gibt es noch ausreichend Tickets. Stehplätze sind für 12 Euro (ermäßigt 11 Euro) und Sitzplätze für 24 Euro zu haben.

Live-Übertragung: Der BR zeigt die Begegnung des SSV Jahn Regensburg gegen den VfL Osnabrück live im Free-TV und Livestream. Die Übertragung beginnt um 13.55 Uhr.

Spieltage terminiert: Der DFB hat die letzten offenen Spieltage in der 3. Liga terminiert. Demnach spielt der VfL am 33. Spieltag sonntags beim FSV Frankfurt (16. April) und danach bis Saisonende nur noch samstags um 14 Uhr. Auch das Derby bei den Sportfreunden Lotte fällt auf einen Samstag: Das Spiel wird am 29. April um 14 Uhr in Lotte angepfiffen. Weitere Informationen zu den Terminierungen gibt es hier.

U18-Fahrt nach Frankfurt: Das Fanprojekt Osnabrück bietet zum Spiel beim FSV Frankfurt am Ostersonntag (16. April) eine alkohol- und nikotinfreie Fahrt für Jugendliche an. Busfahrt und Stehplatzticket kosten zusammen 15 Euro. Anmeldungen nimmt das Fanprojekt per E-Mail an fanprojekt@osnabrueck.de entgegen. Fragen werden auch telefonisch unter der Nummer 0541/20079410 beantwortet.

Die nächsten Spieltermine:

Samstag, 25. März, 14 Uhr: SSV Jahn Regensburg - VfL

Sonntag, 2. April, 14 Uhr: VfL - FC Hansa Rostock

Mittwoch 5. April, 19 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - VfL

Samstag, 8. April, 14 Uhr: VfL - Hallescher FC

Sonntag, 16. April, 14 Uhr: FSV Frankfurt - VfL

