Ein Groundhopper berichtet Continental-Arena: Schritt in eine bessere Zukunft?

Osnabrück/Regensburg. Groß war der Sprung vom traditionsreichen, unweit der historischen Altstadt gelegenen, „Jahnstadion an der Prüfeninger Straße“, hin zur modernen Fußballarena: In direkter Nachbarschaft zum Betoncampus der Regensburger Universität und der Ausfahrt der Autobahn A3 „Regensburg – Universität“ hat die Stadt Regensburg ein Stadion gebaut, das für den SSV Jahn Regensburg der erste Schritt in erfolgreichere Zeiten sein soll. Deutlicher hätte der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft nicht ausfallen können.

Bis zum Ende der Saison 2014/15 absolvierte der SSV Jahn für fast 90 Jahre seine Heimspiele unweit der zum UNESCO-Welterbe gehörigen Regensburger Altstadt. Auch das historische Jahnstadion, in dem sechs Spiele des olympischen Fußballturniers von 1974 stattfanden, hätte mancher Fußballnostalgiker sicherlich gern schützen lassen. Die noch überwiegend aus Holz errichtete Haupttribüne mit ihrer Fassade aus Fachwerk und Bruchsteinelementen war schon rein äußerlich ein Kleinod. Was sich direkt darunter verbarg, lies mach einem Freund alter, rustikaler Stadionkneipen das Herz aufgehen. Die „Gaststätte Jahntribüne“ war eine Stadionkneipe vom ganz alten Schlag, wie man sie nur noch in wenigen Stadien findet, etwa in den Katakomben des Stadions „Rote Erde“ zu Dortmund. Das Interieur und die Deckenverkleidung aus rustikaler Eiche, in den integrierten Vitrinen unzählige Pokale und an der Wand zahllose Fanschals, Autogrammkarten und Wimpel, die von sportlichen Aufeinandertreffen mit kleinen und großen Gegnern kündeten. Unerwähnt bleiben sollen auch nicht die „nicht zahlenden Besucher“ der Spiele des SSV Jahn, denn nicht selten versammelten sich an den Fenstern des Hochhauses hinter der Gegengerade Sparfüchse, um den Jahn für lau zu verfolgen. Ein Augenschmaus war auch der historische Uhrenturm auf Höhe Mittellinie. Er verkündete nicht nur Zeit und Spielstand, auch ein echt bayerischer Senfhersteller warb dort und forderte die Besucher zum Handeln auf. „Esst mehr Senf!“ war die unmissverständliche Aufforderung. Dieser konnten sowohl Gästefans als auch Jahn-Anhänger nicht nur an den provisorischen Würstchenbuden nachkommen, sondern auch im Biergarten einer alteingesessen Regensburger Brauerei, die ihren Standort direkt hinter dem Gästeblock hatte. Kurzum, es herrschten für Liebhaber eines rustikalen und nostalgischen Ambientes beinahe paradiesische Zustände. Es kann daher als gesichert gelten, dass nicht nur Anhänger des Jahn wehmütig wurden, als es Zeit war, Abschied zu nehmen. Nachdem das Jahnstadion, im Anschluss an das letzte Punktspiel gegen Fortuna Köln im Juni 2015, fast zwei Jahre brach lag, haben im Februar 2017 die Abrissarbeiten begonnen. Auf dem Gelände in bester Innenstadtlage sollen Wohnungen und eine Schule entstehen.

Teure neue Heimat

Der SSV Jahn Regensburg ist derweil auf dem besten Weg, sich sportlich in der neuen Heimat zu akklimatisieren. War das letzte Heimspiel im Jahnstadion zeitgleich auch das vorerst letzte Spiel in der 3. Liga, so gelang in der ersten Saison in der neuen Arena ein beinahe famoser Durchmarsch, der in den Aufstiegsspielen zur 3.Liga, gegen den VfL Wolfsburg II, vorerst mit dem Wiederaufstieg gekrönt wurde. Teilweise verzeichnete der Jahn im neuen Stadion fünfstellige Zuschauerzahlen wie gegen den FC Amberg oder beim ausverkauften Heimspiel gegen den FC Bayern München II. Ein Novum in der sonst eher mäßig besuchten Regionalliga Bayern.

Entworfen wurde die neue, von der Stadt Regensburg für 52,7 Millionen Euro erbaute, Heimat des SSV Jahn im Ibbenbürener Architekturbüro agn, das unter anderen auch an den Neubauten in Chemnitz, Sinsheim, Aachen, Mainz, auf St.Pauli und in Köln-Müngersdorf beteiligt war. Eigentümer und Betreiber der Arena ist die Badebtriebe GmbH der Stadt Regensburg. Trotz eines einkalkulierten Defizites von bis zu 2,5 Millionen Euro jährlich, das im ersten Jahr sogar deutlich übertroffen wurde, betrachtet man den Stadionneubau bei den Verantwortlichen als Erfolgsgeschichte. Ganz unkritisch sieht man solche Zahlen im wohlhabenden Regensburg dennoch nicht. Der Bund der Steuerzahler hat sich bereits zu Wort gemeldet und das Bauprojekt als millionenschweres Prestigeobjekt kritisiert. Der SSV Jahn ist übrigens Hauptnutzer und muss pro Heimspiel in der 3. Liga 5000€ Miete bezahlen. (Weiterlesen: Der Wirtschaftskrimi beim SSV Jahn)

Englische Vorbilder

Die ausschließlich in den Regensburger Vereinsfarben Farben Rot und Weiß gehaltene Arena trägt seit ihrer Eröffnung den Namen eines bekannten Automobilzulieferers und verfügt über 15.224 komplett überdachte Plätze. Darunter sind 6148 Stehplätze und 9076 Sitzplätze. Bei Bedarf kann die Arena auf 18.000 Plätze ausgebaut werden. Die insgesamt vier freistehenden Tribünen sind an die historische britische Stadionarchitektur angelehnt und sind nahezu ausschließlich für Fußballspiele konzipiert, da unter anderem wegen der Nähe zu Wohngebieten keine Konzerte möglich sind. Auf den Tribünendächern befinden sich 28 kleine Flutlichtmasten, auch „Flutlicht-Finger“ genannt. Sie erhellen das Spielfeld bei Dunkelheit. Für Gästeanhänger stehen auf der nur 7,5m hinter dem Tor befindlichen Nordtribüne 884 Steh- und 919 Sitzplätze zur Verfügung. Die supportwilligen Heimanhänger des SSV Jahn sammeln auf der nach Vereinslegende Hannes Jacob benannten Südtribüne. Im unmittelbaren Stadionumfeld stehen für die Besucher 1883 kostenpflichtige Parkplätze (4€) zur Verfügung. Von Hauptbahnhof verkehren Pendelbusse zur Arena.

Erstes Gastspiel – Ausgeglichene Bilanz

Der VfL Osnabrück gastiert an diesem Wochenende erstmals in der neuen Heimat des SSV Jahn. Die bisherige Bilanz bei den Oberpfälzern ist ausgeglichen. Im alten Jahnstadion kam der VfL zu einem Sieg, drei Unentschieden und fuhr nur einmal mit leeren Händen nach Hause. Glücklich werden die verschiedenen Teams trotzdem nicht immer gewesen sein. Direkt beim ersten Auftritt im November 2003 verlor der spätere Absteiger unter Trainer Frank Pagelsdorf mit 1:0.

Nur etwas besser machte es der VfL beim zweiten Auftritt in der Aufstiegssaison 2009/2010. Am 17. April 2010, dem 111 Gründungsjubiläum des VfL ging die Mannschaft von Trainer Karsten Baumann durch Treffer von Björn Lindemann und Niels Hansen schnell mit 2:0 in Führung, gab dann aber das Heft aus der Hand und war am Ende mit dem 2:2 Endstand noch gut bedient.

Den bisher einzigen Sieg fuhr der VfL März 2012 ein, als die im Winter von Pelé Wollitz übernommene Mannschaft mit 3:0 siegte. Die Treffer erzielten Mario Neunaber per Eigentor, Jan Mauersberger und Elias Kachunga.

Nur zu einem unbefriedigenden 0:0 reichte es am letzten Spieltag der Saison 2013/2014 als der von Maik Walpurgis trainierte VfL die Chance auf den vierten Platz und damit die Qualifikation für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals fahrlässig liegen ließ.

Beim letzten Gastspiel im Jahnstadion kam der VfL zu einem für die Gastgeber hochgradig schmeichelhaften 1:1, bei dem die Lila-Weißen den Jahn an die Wand spielten und etliche Hochkaräter vergaben. Addy Menga hatte den VfL in Führung gebracht und der heutige Zwickauer Marco Königs fast postwendend für den Jahn ausgeglichen.

Während der VfL Osnabrück am kommenden Samstag seine Premiere in der neuen Arena feiert hat Mittelfeldspieler Bastian Schulz sein erstes Mal schon hinter sich. Beim bereits erwähnten Aufstiegsspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem VfL Wolfsburg II wurde er in der 70. Minute für die kleinen Wölfe eingewechselt.