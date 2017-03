Groß erwartet „ein Topspiel“ VfL Osnabrück: Enochs freut sich über Optionen und Fans

golt Osnabrück. In der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg (Samstag, 14 Uhr) bedankten sich VfL-Cheftrainer Joe Enochs und Christian Groß bei den Fans für die Unterstützung in den vergangenen Wochen. Während Enochs vor dem kommenden Gegner warnt, ist Mittelfeldmann Groß einfach froh, wieder dabei zu sein.

„Wir wollen einen Punkt mitnehmen“, so lautet die Zielsetzung für die Lila-Weißen für das Auswärtsspiel in Regensburg. Ausgegeben hat diese Trainer Joe Enochs, der großen Respekt vor dem Gegner hat. „Regensburg ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben mit Thommy und George zwei starke Außenspieler, spielen außerdem gute Konter, die wir unterbinden müssen. Wir müssen einfache Fehler im Ballbesitz vermeiden. Auch bei Standardsituationen sind sie sehr gefährlich. Sie sind dann fast mit allen Feldspielern am gegnerischen Strafraum und gehen dabei ein hohes Risiko“, erklärt Enochs die Stärken des Gegners..

Zur Verfügung stehen dem US-Amerikaner beim ersten Spiel des VfL in der neuen Continental-Arena alle Spieler, bis auf die verletzten Stürmer Halil Savran und Robert Kristo. Mohammed El-Bouazzati war zwar unter der Woche krank, soll aber ab heute wieder am Training teilnehmen.

Groß ist glücklich

Christian Groß, der nach seiner langen Verletzungspause in den letzten Wochen sein Comeback gefeiert hat, war sichtlich froh, wieder da zu sein. Sein Lächeln, mit dem er bei seinem Trainer zu Beginn der Medienrunde für Verwirrung sorgte, erklärte er folgendermaßen: „Ich bin einfach glücklich, die ersten Spiele gut überstanden zu haben. Wenn man draußen sitzt, fällt einem das Lächeln schwer, aber wenn man wieder voll dabei ist, hat man allen Grund dazu.“ Der Mittelfeldakteur gibt zwar zu „noch nicht wieder ganz der Alte“ zu sein, will aber versuchen „alles rauszuhauen, jeden Zweikampf und jedes Spiel zu gewinnen, wenn ich auf dem Platz stehe.“ Groß erwartet in Regensburg ein „enges Spiel, wie jedes in dieser Liga“. Für ihn sei die Partie durchaus „ein Topspiel“. Groß ist dennoch zuversichtlich: „Wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir auf jeden Fall punkten.“ Sein Trainer freut sich unterdessen, seinen „Pfeiler“ im Mittelfeld zurückzuhaben: „Mit ihm haben wir wieder mehr Optionen.“

In der letzten Woche überzeugte vor allem die rechte Seite des VfL mit dem offensiven Nazim Sangaré vor Rechtsverteidiger Konstantin Engel. Ob er diese Aufstellung auch in Regensburg wählt, weiß Enochs noch nicht: „Wir werden auf jeden Fall die Trainingsleistungen abwarten. Ein Spieler wie Bashkim Renneke drängt sich auf, er kommt schon auch in Frage. Aber wir warten noch die Trainingsleistungen heute und morgen ab. Konstantin Engel war nach seinem Tor wie befreit, man hat ihm angesehen, wie gut es ihm getan hat. Vielleicht wäre es auch nicht so clever, das wieder zu ändern. Wir sind auf jeden Fall dankbar, dass wir diese Optionen haben.“

Große Fan-Unterstützung in Regensburg

Den VfL werden in der Oberpfalz voraussichtlich über 1000 Fans begleiten – für die 3. Liga und die fast 600 Kilometer zwischen Osnabrück und Regensburg ist das eine hohe Hausnummer. Enochs und Groß freuen sich darüber, betonen aber auch, dass sie in der schlechteren Phase vor dem Sieg gegen Chemnitz immer die Rückendeckung der Anhänger gespürt haben. „Ich habe erst da gemerkt, wie toll die Fans sind. Auch da haben sie uns immer unterstützt und gemerkt, dass die Mannschaft alles dafür getan hat, zu gewinnen, haben gestanden und geklatscht. Ich habe mehrere Phasen in den 20 Jahren erlebt, in denen gepfiffen wurde – in dieser Saison gab es das gar nicht. Das sind eben die Osnabrücker und die sind immer da.“ Dass die Lila-Weißen beim Gastspiel in Regensburg über 1000 Fans unterstützen, findet der Trainer „unglaublich schön für die Mannschaft, für mich und den Verein.“ Die schlechte Auswärtsbilanz in dieser Saison – der VfL steht in der Auswärtstabelle auf Platz 16 – war Enochs so gar nicht bekannt. „Auswärts ist es definitiv schwieriger zu spielen. Man merkt es ja auch immer an der Bremer Brücke, dass die Fans einem immer eine zusätzliche Motivation geben. Den Vorteil hat nun natürlich Regensburg, aber wir können dem Druck standhalten und auch da bestehen“, ist der Coach trotzdem zuversichtlich.

Angesprochen auf seine noch immer offene Vertragssituation nach der Saison bleibt Enochs bei der bekannten Antwort: „Wir bleiben dabei. Ich schaue nur auf das nächste Spiel und alles andere ist für mich uninteressant.“