Der Tag beim VfL Osnabrück VfL Osnabrück: Fanbrief der Polizei Regensburg

Osnabrück. Rund 1.000 Fans begleiten den VfL Osnabrück am kommenden Samstag zum Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat einen Fanbrief an die Anhänger des VfL verfasst. In unserer Tagesrubrik zum VfL gibt es zudem nochmal das Statement von Trainer Joe Enochs zur Niederlage im Hinspiel gegen den Jahn.

Training: Die Spieler des VfL trainieren heute um 14 Uhr zum letzten Mal in Osnabrück vor der Abfahrt nach Regensburg. Dorthin geht es nämlich bereits am Freitagmorgen. Christian Groß und Marius Gersbeck, die zu Wochenbeginn pausierten, sollten dann auch dabei sein.

Youtube-Highlights zu Regensburg: VfL-Trainer Joe Enochs war sichtlich enttäuscht von der 1:2-Niederlage im Hinspiel daheim gegen den SSV Jahn Regensburg. Wir haben damals wie gewohnt nach dem Spiel mit Enochs gesprochen. Wer will, kann nochmal schauen, wie das Spiel aus der Sicht des Trainers im Oktober 2016 lief:





Sonderzug nach Regensburg: Etwa 1.000 Fans begleiten den VfL am Samstagmorgen mit einem Sonderzug zum Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg. Die Tickets für den Zug sind schon längst vergriffen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, die lange Reise in die Oberpfalz mit dem Auto anzutreten. So oder so hat die Polizeiinspektion Regensburg Süd einen Fanbrief an die mitreisenden Fans des VfL geschrieben, der Informationen zum Ablauf am Spieltag gibt. Der VfL hat den Brief auf seiner Internetseite veröffentlicht.

U18-Fahrt nach Frankfurt: Das Fanprojekt Osnabrück bietet zum Spiel beim FSV Frankfurt am Osterwochenende (15./16. April, noch nicht genau terminiert) eine alkohol- und nikotinfreie Fahrt für Jugendliche an. Busfahrt und Stehplatzticket kosten zusammen 15 Euro. Anmeldungen nimmt das Fanprojekt per E-Mail an fanprojekt@osnabrueck.de entgegen. Fragen werden auch telefonisch unter der Nummer 0541/20079410 beantwortet.

Die nächsten Spieltermine:

Samstag, 25. März, 14 Uhr: SSV Jahn Regensburg - VfL

Samstag, 2. April, 14 Uhr: VfL - FC Hansa Rostock

Mittwoch 5. April, 19 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - VfL

Samstag, 8. April, 14 Uhr: VfL - Hallescher FC

