Das läuft in der 3. Liga Liga-Ticker: Hansa Rostock begnadigt Kerem Bülbül

Die Fans von Hansa Rostock haben erneut für einen Eklat gesorgt. Beim Ost-Duell gegen den FSV Zwickau zündeten Hansa-Ultras direkt nach dem Anpfiff Pyrotechnik, eine Leuchtrakete landete in der Nähe des Mittelkreises. Schiedsrichter Pascal Müller unterbrach die Partie für kurze Zeit. Auch in der zweiten Halbzeit ging die Pyroshow weiter, eine erneute Unterbrechung gab es aber nicht. Der DFB nimmt unterdessen die Ermittlungen auf, mit einer Geldstrafe wird gerechnet. Der FC Hansa musste in dieser Saison aufgrund von verschiedenen Aktionen seiner Fans bereits 14.000 Euro Strafe zahlen und ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen.