Mehrere Verletzte Unfall bei Radrennen in Berlin durch parkendes Auto

Die Spurensicherung der Polizei versucht einen Fahrradunfall während eines Radrennens in Berlin zu rekonstruieren. Foto: dpa

Berlin. Bei einem Radrennen in Berlin ist am Sonntag ein Unfall passiert. Anders als zunächst angenommen war dieses aber nicht in das Fahrerfeld hineingefahren.

Zuerst hatte die Polizei mitgeteilt, das Auto sei am Wannsee in das Fahrerfeld hineingefahren. Diese Aussage korrigierte die Polizei später: Demnach habe das Auto aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntag hinter einer Linkskurve auf der Rennstrecke gestanden. Zwei Radfahrer konnten dem Hindernis nicht mehr ausweichen und prallten auf das Auto. Ein dritter Fahrer wich zwar aus, stieß dabei aber mit einem Ordner zusammen, der dabei ebenfalls verletzt wurde. Die drei Radfahrer und der Ordner kamen ins Krankenhaus, ein Verletzter schwebte in Lebensgefahr.