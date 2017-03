Angreifer auf der Flucht Ein Toter und 14 Verletzte nach Schüssen in US-Nachtclub

AFD/dpa Cincinnati. Eine Nacht in einem Club in Cincinnati endet mit einer blutigen Szene. Ein Schütze eröffnet das Feuer, das Motiv ist zunächst noch unklar.

Ein Unbekannter hat in einem Club in Cincinnati im US-Staat Ohio das Feuer eröffnet und mindestens einen Menschen getötet. 14 weitere seien teils lebensgefährlich verletzt worden, teilte die örtliche Polizei auf Twitter mit.

Nach Angaben des Senders CNN vom Sonntagmorgen konzentrierte sich die Fahndung auf einen einzelnen Schützen. Es werde aber nicht ausgeschlossen, dass mehrere Täter beteiligt gewesen sein könnten. Der Polizei zufolge gab es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, aber das Motiv der Tat blieb zunächst unklar.

Gäste rennen in Panik ins Freie

Die Schüsse im Cameo Night Club fielen um etwa 2 Uhr morgens (Ortszeit), berichtete der Sender WLWT. Zum Zeitpunkt der Schüsse feierten dort hunderte überwiegend junge Gäste. Viele seien dann in panischer Angst ins Freie gestürzt. „Wir stecken mitten in einer sehr furchtbaren Situation“, sagte der stellvertretende Polizeichef Paul Neudigate. Im Nachtclub gebe es mehrere Opfer. Die Polizei befrage zahlreiche Augenzeugen.

Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht und einige von ihnen noch in der Nacht operiert.

Der Vorfall weckte schlimme Erinnerungen: Am 12. Juni 2016 hatte Omar Mateen in Orlando im US-Bundesstaat Florida in einem Schwulenclub 49 Menschen erschossen und weitere 53 verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Zuvor bekannte er sich in Anrufen bei der Polizei zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).