Hoch „Ludwiga“ verwöhnt Mildes Frühlingswetter mit viel Sonne bis zur Wochenmitte

Blühenden Magnolie in Düsseldorf. Hoch „Ludwiga“ bringt den Frühling ins Land. Foto: Roland Weihrauch

Offenbach. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt es frühlingshaft und sonnig in Deutschland. Hoch „Ludwiga“ bestimme in den nächsten Tagen das Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.