Opferverband: „Sehr unangemessen“ Reaktionen auf Lubitz‘ Kritik an Germanwings-Ermittlungen

Der Vater des Copiloten hat den Jahrestag des Germanwings-Unglücks genutzt, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Ein Gutachten in seinem Auftrag führt viele Details an, die angeblich Zweifel an der Alleinschuld wecken. Ermittler und Experten überzeugt das nicht, zeigen die Reaktionen.

Günter Lubitz bezweifelt, dass sein Sohn Selbstmord begangen hat. Am Freitagvormittag hatte er zu einer Pressekonferenz in Berlin eingeladen, bei der er seine Sicht der Dinge schilderte. Dabei stellte ein Luftfahrt-Experte ein Gutachten im Auftrag von Günter Lubitz vor, das die Ergebnisse der offiziellen Untersuchung in Zweifel zieht. Die alleinige Schuld des Copiloten ist nach Meinung des Experten Tim van Beveren nicht zweifelsfrei erwiesen. Die Vorwürfe gegenüber den Ermittlungsbehörden und das ausgewählte Datum der Pressekonferenz stießen auf Kritik.

Der Opferanwalt Elmar Giemulla sagte im Radioprogramm SWR, er bezweifle, dass der Absturz der Germanwings-Maschine nichts mit einer Depression des Copiloten zu tun gehabt habe. Die Angehörigen der 42 Opfer, die er vertrete, zeigten überdies kein Verständnis für den Zeitpunkt der Pressekonferenz. „Das verletzt die Menschen“, sagte Giemulla.

Kein Tag für Spekulationen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte am Rande der Gedenkveranstaltungen, es handele sich um einen Tag des Leidens und des Erinnerns und nicht um einen Tag, an dem Spekulationen angestellt werden sollten.

Die Bundesregierung sieht keinen Grund für Zweifel an den Untersuchungen zum Absturz der Germanwings-Maschine vor zwei Jahren. Es gebe keinen Anlass, an der Art und dem Ergebnis der Untersuchungen zu zweifeln, die von der französischen Unfalluntersuchungsstelle vorgelegt wurden, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Freitag in Berlin. Der Sprecher zitierte aus dem im März 2016 veröffentlichten Abschlussbericht. Darin sei klar festgestellt worden: „Die Kollisionen mit dem Boden durch eine bewusste, geplante Handlung des Copiloten verursacht, der entschieden hatte, Suizid zu begehen, während er alleine im Cockpit war.“

Die Vorwürfe des Luftfahrtjournalisten Tim van Beveren zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Untersuchung der Germanwings-Katastrophe stoßen auch bei den Piloten auf wenig Resonanz. „Basis unserer Arbeit ist der offizielle Flugunfallbericht, daran hat sich nichts geändert“, sagte der Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit (VC), Markus Wahl. An Spekulationen werde sich der Verband nicht beteiligen.

Unter den 150 Toten waren auch 18 Schüler und Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums im westfälischen Haltern. Dessen Schulleiter Ulrich Wessel kritisierte, dass der Vater des Germanwings-Todespiloten Andreas Lubitz ausgerechnet zum zweiten Jahrestag der Katastrophe zu einer Pressekonferenz eingeladen hatte. Dies sei eine „Provokation, ein Affront gegenüber den Eltern“, sagte Wessel am Freitag nach einer Gedenkfeier im westfälischen Haltern. Wessel warf dem Vater eine „Form von Realitätsverlust“ vor.

Flugunfallexperten haben keine Zweifel

Die deutschen Flugunfallexperten der BFU halten auch nach Kritik an der offiziellen Ursache des Germanwings-Unglücks 2015 fest. Es gebe keine Zweifel am Abschlussbericht der französischen Behörden, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig. Demnach hat Copilot Andreas Lubitz den Jet absichtlich gegen ein Felsmassiv gesteuert.

Alle Angehörigen seien im Laufe des Untersuchungsverfahrens mehrfach über den Stand der Untersuchung informiert und auch einzelne Fragen seien beantwortet worden. „Aus der Sicht der Sicherheitsuntersuchung bestehen auch keine Zweifel an der Handlungsfähigkeit des Copiloten, als er alleine im Cockpit war“, sagte der Behördensprecher.

Prinzipiell beteilige sich die BFU nicht an Spekulationen und der Vertretung bestimmter Interessen. Untersuchungen durch die Sicherheitsuntersuchungsbehörden dienten lediglich dem Zweck, dass sich Unglücke nicht wiederholten.

„Sehr unangemessen“

Die französische Flugunfall-Untersuchungsbehörde BEA bleibt bei ihrer Einschätzung, dass der Copilot Andreas Lubitz zum Zeitpunkt der Germanwings-Katastrophe im Cockpit war. Die Ingenieure hätten damals die Stimm- und Atemgeräusche im Cockpit ausgewertet, sagte ein Sprecher der Behörde am Freitag. „Für uns gibt es keinen Zweifel.“

Die neu geäußerten Zweifel an der offiziellen Absturzursache sind auch in Spanien auf heftige Kritik gestoßen. „Wie können sie es wagen, ausgerechnet an so einem markanten Tag solche Informationen zu veröffentlichen?“, fragte empört die Vorsitzende des spanischen Verbandes der Betroffenen des Unglücksfluges, Silvia Chaves, nach Medienberichten vom Freitag.

Chaves, die vor zwei Jahren ihren Ehemann verlor, bezeichnete die Äußerungen von Günter Lubitz und von van Beveren als „sehr unangemessen“. „Man sollte mehr Respekt für die Hinterbliebenen zeigen. Wir haben für sie (die Eltern des Copiloten) immer Respekt aufgebracht“, fügte sie an.

Der Präsident des spanischen Hilfsverbandes für Unfallopfer DIA, Francisco Canes, sagte, diese Zweifel an der Unfallursache „werden den Trauerprozess vieler Menschen deutlich erschweren“.