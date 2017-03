Brandstiftung in Ostwestfalen Anklage: Flüchtlinge legten aus Frust über Unterkunft Feuer

Weil es ihnen ihre Unterkunft bei Paderborn nicht passte, sollen drei Flüchtlinge Anfang des Jahres Feuer gelegt haben. Nun sind sie wegen Brandstiftung angeklagt. Auch in Mönchengladbach steht ein Bewohner in Verdacht, einen Wohnkomplex für Flüchtlinge abgebrannt zu haben.

Aus Frust über ihre Unterbringung sollen sie Anfang des Jahres ihre Wohnbaracke niedergebrannt haben: Fast drei Monate nach dem Feuer hat die Staatsanwaltschaft Paderborn gegen drei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft im ostwestfälischen Hövelhof Anklage erhoben. Sie wirft den Männern im Alter von 20 beziehungsweise 21 Jahren gemeinschaftliche, besonders schwere Brandstiftung vor, wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß.

Das Trio soll eine Matratze angezündet haben. Wie geplant habe sich das Feuer im gesamten Gebäudetrakt ausgebreitet. Zwei der ehemaligen Militärbaracken brannten vollständig aus. 57 Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und Atemwegsreizungen.

Die mutmaßlichen Brandstifter sollen unzufrieden mit ihrer Unterbringung gewesen sein, in der sie seit Ende 2016 lebten. Zeugen hatten laut Staatsanwaltschaft berichtet, dass die Männer Mitarbeitern der Unterkunft mit massiven Unruhen gedroht hätten, sollten sie nicht zeitnah in eine andere Einrichtung verlegt werden. Die Beschuldigen bestreiten, an der Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein.

In einem anderen Fall ermittelt aktuell die Polizei Mönchengladbach. Nach einem Brand in einer Mönchengladbacher Flüchtlingsunterkunft sollte ein Bewohner am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den 21-jährigen Mann bestehe weiterhin der dringende Tatverdacht der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei sagte vorerst nichts dazu, ob und was der Mann in der Vernehmung gesagt hat. Mehrere Zeugen hatten ihn nach Polizeiangaben für den Brand verantwortlich gemacht.

Bei dem Feuer am Donnerstag war ein ganzer Containerkomplex abgebrannt. Nach Polizeiangaben war es nur dem beherzten Einsatz von Helfern zu verdanken, dass die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.