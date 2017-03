Gesellschaft gegen Geld Indische Omas mieten sich Enkel – auch in Deutschland denkbar?

Die moderne Wirtschaftswelt sprengt die traditionelle indische Großfamilie. Nun bieten Unternehmen einsamen alten Leuten an, Ersatz zu mieten. Enkel auf Stundenlohn bieten Gesellschaft und Unterhaltung. Ein Unternehmer empfiehlt auch Deutschland das Konzept.

Das indische Unternehmen Samvedna verspricht etwas, von dem viele glauben, man könne es sich durch Geld eigentlich nicht kaufen. Die Firma aus Gurgaon, einer aufstrebenden Retortenstadt nahe Indiens Hauptstadt Neu-Delhi, wirbt mit einem „Allgemeinen Wohlfühlservice“. Er richtet sich an einsame alte Menschen, die sich über die Firma etwas Gesellschaft kaufen können.

Indien verändert sich

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die indische Gesellschaft dramatisch verändert: Millionen Inder haben die Provinz verlassen und versuchen ihr Glück in den Großstädten. Die gut Ausgebildeten zieht es oft ins Ausland, wo sie das Zehnfache verdienen können. Zudem bekommen wie im Westen in den indischen Großstädten die Menschen immer weniger Kinder. Die rasante Entwicklung sprengt die traditionelle indische Großfamilie - und lässt insbesondere ältere Menschen oft allein zurück.

Mittlerweile versuchen immer mehr Unternehmen von der Entwicklung zu profitieren. Der Markt ist groß: Bereits mehr als 100 Millionen Inder sind älter als 60 Jahre, und sie wollen nicht nur versorgt, sondern auch unterhalten werden.

Enkel auf Stundenlohn

Die Unternehmen ersetzen die fehlenden Familienmitglieder einfach durch einen Angestellten. Die lösen mit den Alten Kreuzworträtsel, gehen gemeinsam mit ihnen Kaffeetrinken oder quatschen einfach nur ein bisschen - eben wie es eine Enkelin oder ein Sohn machen würde. Das Unternehmen The Family Member macht sein Angebot gleich im Namen klar, zu Deutsch: das Familienmitglied. Die Gesellschaft eines Mitarbeiters der Firma kostet 140 Rupien (2 Euro/2,10 Franken) pro Stunde.

„Der nicht-medizinische Anteil bei der Betreuung von den alten Menschen wird künftig immer wichtiger werden“, sagt The-Family-Member-Gründer Piyush Vayeda. „Die Familien in Indien werden weiter zerstückelt, die Menschen werden einsamer.“ Sein Unternehmen bietet auch normalen Pflegedienst an, die große Chance sieht er aber in der einfachen sozialen Betreuung der Alten. „Im Jahr 2025 wird es in Indien ganz normal sein, dass sich die Menschen eine Art Familienmitglieder mieten.“

Mehr als Pflege und Putzen

Die Helfer sind weit mehr als einfache Haushaltshilfen – die sind in einem Mittelschichtshaushalt in Indien ohnehin Standard. In der Regel kommen Köche, Putzhilfen und Fahrer jedoch aus ärmeren Verhältnissen. Ein wohlbetuchter Inder würde kaum mit seinem normalen Haushaltsangestellten Kaffeetrinken gehen oder Spielchen zu spielen. „Unsere Mitarbeiter haben ein viel höheres Bildungsniveau als normale Haushaltshilfen“, sagt Gründer Vayeda. Er schickt unter anderem Studenten als bezahlte Enkel zu den Alten. Die jungen Menschen würden sich für ihre gelegentlichen Besuche rund 3500 Rupien im Monat dazu verdienen können.

In Indien dürfte sich das Konzept besonders schnell durchsetzen, glaubt Vayeda. Nötig wäre es wohl auch in Ländern auch wie in Deutschland oder Japan. Da ließe es sich aber wohl nur schwerer etablieren, vermutet er. „In Indien haben wir den Vorteil, dass die Löhne so günstig sind.“