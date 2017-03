Pressekonferenz zum Germanwings-Absturz Vater von Andreas Lubitz: Sohn war kein „depressiver Massenmörder“

dpa/AFP/cob Berlin/Osnabrück. Am zweiten Jahrestag des Germanwings-Absturzes äußert sich Günter Lubitz, der Vater des Copiloten Andreas Lubitz, öffentlich in einer Pressekonferenz.

Vor zwei Jahren, am 24. März 2015, hatte Andreas Lubitz die Maschine den offiziellen Untersuchungen zufolge absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert, alle 150 Insassen starben.

Die Familie des Germanwings-Copiloten Andreas Lubitz sieht sich seitdem in einer speziellen Trauersituation. „Wir müssen damit leben, dass wir nicht nur unseren Sohn und Bruder verloren haben“, sagte Günter Lubitz, Vater des Copiloten, am Freitag in Berlin. Die Familie müsse damit leben, dass ihr Sohn schon zwei Tage nach dem Absturz als Verantwortlicher galt.

Lubitz rechtfertigte den Zeitpunkt der Pressekonferenz auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Crash. Die Reaktionen wären die gleichen gewesen, „egal welchen Tag wir gewählt hätten“. Der Familie sei es darum gegangen, Gehör zu bekommen. „Wie alle anderen Angehörigen sind wir auf der Suche nach der Wahrheit.“

Günter Lubitz sagte weiter, die Familie müsse damit leben, dass der Sohn als „depressiver Massenmörder“ dargestellt werde und dass er als „dauerdepressiv“ gelte. Er habe seine Depression im Jahr 2009 aber überwunden. Die festgestellten Arztbesuche 2014 und 2015 seien ausschließlich wegen seines Augenleidens nötig gewesen.

Er habe seinen Sohn in den Jahren vor dem Absturz als „lebensbejahenden, verantwortungsvollen“ Menschen erlebt. „Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv.“ Ziel der Konferenz sei es, neue Fakten zu geben, sagt der Anwalt der Familie bei der Konferenz.

Einschätzung des Luftfahrtexperten Tim van Beveren

Der Flugunfallexperte Tim van Beveren hat die Ergebnisse des Untersuchungsberichts zum Germanwings-Absturz vor zwei Jahren in Zweifel gezogen: „Wir haben alle Vermutungen. Aber Vermutungen sind keine Beweise.“

Die Ermittler hätten sich schon nach 48 Stunden auf eine Absturzursache festgelegt. „Etwas Vergleichbares habe ich in den vergangenen 25 Jahren nicht erlebt.“ Zudem bemängelt er, dass nach dem Unfall ein Medium vom anderen abgeschrieben hätte.

Tim van Beveren zitiert aus internen Schriften französischer Experten. Zum einen sei völlig unklar gewesen, wer überhaupt am Steuer saß und ob diese Person bei Bewusstsein war.

Er kritisierte zudem, dass bei den Ermittlungen zur Unfallursache nur Ingenieure eingesetzt worden seien, aber keine „Human Factor“-Experten, die darauf spezialisiert seien, den Faktor Mensch zu analysieren. Diese könnten beispielsweise aus Stimmenrekorder- und Funk-Aufzeichnungen auf Stress schließen.

Möglicherweise schon vorher Cockpit-Verriegelung defekt

Nach Behauptung des Gutachters könnte es schon vor dem letzten Flug der 2015 abgestürzten Germanwings-Maschine Probleme mit der Cockpit-Verriegelung gegeben haben. Er habe Informationen erhalten, dass sich eine Crew dieses Jets einmal selbst ausgesperrt habe. Er habe dies den Absturz-Ermittlern auch mitgeteilt. „Es ist nicht untersucht worden“, sagte van Beveren.

Von Beveren spricht zudem davon, dass sich in dem Fluggebiet Luftlöcher befunden hätten, die ebenfalls nicht von den offiziellen Untersuchern beachtet worden seien.

Psychischer Zustand von Andreas Lubitz

Tim van Beveren zweifelt ebenfalls das psychologische Gutachten an, dass bei Andreas Lubitz eine schwere Depression mit Suizidabsichten annimmt. Der Tippfehler einer Hausärztin habe zudem die These einer psychiatrischen Erkrankung zu einer „falschen Tatsachenbehauptung“ gefestigt.

Weiter bemängelt von Beveren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, da diese falsche Tatsachen verbreite.

Zudem frage er sich, warum Lubitz sich über sein Tablet-Computer im Internet über „Suizid“ und „Cockpittür“ schlau gemacht habe, obwohl er doch als Pilot bei Germanwings auch anders Wissen darüber hätte erlangen können.

Das sind die offiziellen Ergebnisse der Ermittler 2015

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Copilot die Maschine absichtlich in die Katastrophe steuerte, um sich das Leben zu nehmen. Zu diesem Schluss kamen die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, die Staatsanwaltschaft Marseille und die französische Flugunfallbehörde BEA. Die Ermittlungen ergaben eine lange psychische Krankheitsgeschichte und Arztbesuche wegen psychischer Leiden in den Monaten vor der Katastrophe.Zudem soll sich Lubitz mit den Möglichkeiten eines Suizids und mit den Sicherheitsvorkehrungen bei Cockpittüren befasst haben. Der Copilot hatte den Ermittlungen zufolge den Kapitän während des verheerenden Sinkflugs in den französischen Alpen aus dem Cockpit ausgesperrt.

