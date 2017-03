Atomkraftwerk Cattenom Grenznahes französisches Akw weist Sicherheitsmängel auf

Berlin. Das nur rund zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegende französische Atomkraftwerk Cattenom weist eine Reihe von Sicherheitsmängeln auf.

Wie aus einer der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht, ist das umstrittene Atomkraftwerk mit seinen vier Reaktoren etwa nur gegen den Absturz „kleinerer Zivilflugzeuge“ gewappnet. Ein Terrorangriff mit einem entführten Passagierflugzeug könnte also eine Atomkatastrophe auslösen.

Wichtige Teile nicht erdbebensicher

Auch sind wichtige Teile der alternden Anlage nach Erkenntnissen des Bundesumweltministeriums nicht erdbebensicher. Das betrifft etwa die Gasturbinen der Notstrom-Turbinen. Demnach hat sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gegenüber der Regierung in Paris schriftlich gegen weitere Laufzeitverlängerungen des weniger als 60 Kilometer von Saarbrücken entfernten Atomkraftwerks ausgesprochen. In der Anlage kommt es immer wieder zu Pannen, die Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges zählt Cattenom zu den „größten Risiko-Akws“ in Europa.

Forderungen, das Akw abzuschalten

Die luxemburgische Regierung und auch die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland forderten in der Vergangenheit, Cattenom abzuschalten. Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel bot den französischen Behörden vor einem Jahr sogar an, einen finanziellen Beitrag zu einer Abschaltung zu leisten.Für die Grünen-Atomexpertin Sylvia Kotting-Uhl ist es durch die Antwort des Bundesumweltministeriums auf ihre Anfrage „amtlich“, dass Cattenom „desaströs unsicher ist“. Ein Weiterbetrieb sei unverantwortlich. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem saarländischen Kanzleramts-Chef Peter Altmaier (beide CDU) scheine es aber „egal“ zu sein, „dass wir mit Cattenom an unserer Grenze vier tickende Zeitbomben haben“, kritisierte Kotting-Uhl. „Diese Gleichgültigkeit ist nicht nur verantwortungslos, sondern auch extrem ärgerlich. Merkel muss sich endlich für die schnellstmögliche Abschaltung stark machen.“