Frühjahrsputz im Kleiderschrank So trennen Sie sich von Kleidung und verdienen Geld dabei

Osnabrück. Liegt da immer noch diese Jeans in Ihrem Schrank, in die Sie schon letztes Jahr hineinpassen wollten? Haben Sie den verbilligten Mantel aus dem Sale wirklich im vergangenen Winter angezogen? Heben Sie zehn ausgewaschene T-Shirts auf, weil Sie darin vielleicht doch noch einmal Sport machen wollen?

Unabhängig vom Geschlecht sollen rund 18 „Schrankleichen“ in jedem unserer Kleiderschränke lagern; also Shirts, Hosen, Röcke, Jacken und Schuhe, die noch nie das Tageslicht gesehen haben – jedenfalls nicht am Körper ihrer Besitzer. Und trotzdem kauft jeder Deutsche fleißig weiter Kleidung, laut Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz im Schnitt 18 Kilogramm Kleidung pro Jahr, das entspricht 50 bis 70 Kleidungsstücken. Wo wir doch in 80 Prozent der Zeit nur 20 Prozent aller Kleidungsstücke tragen.

Aber warum heben wir Sachen auf, die zu eng, unbequem, alt und nicht das Lieblingsteil sind? Oft kann man nicht wegwerfen, was teuer gekauft wurde. Oder: Der passende Anlass kommt vielleicht noch. Oder: Wird eines Tages passen – zum Beispiel nach einer Radikaldiät. Glaubt man Aufräumcoaches wie Birgit Medele, hängen wir außerdem oft emotional an Sachen und können uns auch schwer von alter, getragener Kleidung trennen. In der Psychologie heißt das „Verlustaversion“: Was wir einmal haben, lassen wir ungern los.

Womit fängt man also am besten an, wenn man seinen Schrank ausmisten will? Coach Medele, die Kunden in Deutschland und Großbritannien beim Kampf gegen vollgemüllte Wohnungen hilft, rät: nicht zu viel auf einmal vornehmen. Alles aus dem Schrank herauszureißen, mit dem Ziel, es am Nachmittag wegzuschaffen, funktioniere nicht. Im Zweifel solle man jedes einzelne Stück anziehen und prüfen: Fühle ich mich gut darin? Wenn nicht: weg damit.

Für die japanische Aufräumberühmtheit Marie Kondo sei entscheidend, nur noch die Kleidung zu behalten, die einem wirklich Freude machen. Und den Rest – nach Kondos Erfahrungen mindestens zwei Drittel – soll man entsorgen, zusammen mit dem ungenutzten Rest des Haushalts. Am besten in der Reihenfolge: Kleider, Bücher, Papiere, Kleinkrams, Erinnerungsstücke. Hohe Anschaffungskosten gelten für Kondo dabei ebenso wenig als Ausrede wie der Verweis auf die Heiligkeit eines Geschenks.

Wenn es nach den Modebloggerinnen geht, besteht die perfekt reduzierte Garderobe aus 30 bis 37 Kleidungsstücken, die vielseitig einsetzbar sind. Dem neuen Trend Minimalismus verschrieben hat sich Anuschka Rees vom Blog „Into Mind“, deren Buch „Das Kleiderschrank-Projekt“ mittlerweile ein Bestseller ist. Zu ihrer persönlichen Garderobe gehören nur 30 Teile: sechs schmale Hosen, acht Longsleeves, drei flache Ankle Boots, vier kurze Jacken, drei flache Schuhe, zwei Röcke, vier weite Strickteile. Der englischsprachige Blog „Be more with less“ geht von 33 Teilen aus. Die Bloggerin Caroline Joy Rector vom amerikanischen Blog „un-fancy.com“ hat sich eine Garderobe mit 37 Stücken erstellt. Die zentralen Kleidungsstücke sollten besonders gute Qualität haben, da sie am meisten beansprucht werden.

Und was macht man mit den ausrangierten Sachen? Coach Medele empfiehlt: „Geben Sie die unbenutzten Sachen weiter. Fragen Sie Freunde, geben Sie es Wohltätigkeitsorganisationen, verkaufen Sie es auf Ebay – wenn Sie die Energie und Lebenszeit investieren wollen.“ Wer wertvolle Stücke nicht auf der Online-Verkaufsbörse Ebay verramschen will, keine kleine Schwester oder Freundin mit den gleichen Maßen hat und zum mühsamen Organisieren eines Flohmarktstandes keine Muße besitzt, der hat im Netz mehrere Möglichkeiten.

Kleider verkaufen

Seit ein paar Jahren entstehen mehr und mehr Internetseiten, auf denen gut erhaltene, gebrauchte Kleidung verkauft werden kann. Besonders beliebt ist kleiderkreisel.de mit weltweit 12 Millionen Mitgliedern und fünf neu eingestellten Fotos pro Minute. Hier kann man die Waren nach mehreren Kriterien vorsortieren lassen – auch nach bestimmten Mitgliedern. Nach dem Motto: Kaufen von Freundinnen. Am liebsten wird gekauft, was andere schon gemocht haben, je persönlicher, desto besser. Laut Plattform werden mehr als 40 Prozent aller Kleider in den ersten Wochen verkauft.

Die Plattform Momox kauft neben Büchern, DVDs und CDs auch Kleidung bekannter Marken und Modeketten an. Im Auswahlmenü sucht man nach der passenden Kategorie („Hose von Zara“) und sieht sofort, welche Summe man dafür noch bekommt. Danach schickt man die Kleidung ein. Angekauft werden jedoch nur Kleider, die in einwandfreiem Zustand sind. Knitterfalten oder kleine Wollknoten an Pullovern sind Ausschlusskriterien. Ware, die nicht angenommen wird, kann man sich zurückschicken lassen.

Bei mehreren gut erhaltenen Teilen kann es sich lohnen, selbst zum „Händler“ zu werden. Bei TicTail kann man sich einen eigenen Onlineshop einrichten. Jede Verkäuferin bekommt eine Internetadresse mit ihrem Namen. Gerade Modeblogger nutzen den kostenlosen Service, um Sachen loszuwerden, die ihnen Unternehmen geschenkt haben. Alle Kleider und Accessoires werden in Kategorien einsortiert, durch die man sich auf der Hauptseite klicken kann. Schöne Stücke werden so eher entdeckt als durch Zufall auf Ebay.

Anziehsachen leihen

Für Designermode und wertvolle Vintagestücke eignen sich andere Plattformen. Auf Seiten wie Rebelle, die pro Monat rund 15000 bis 20000 Teile online stellen, oder Vestiaire Collective kann man getragene Luxus-Mode verkaufen. Beliebt seien besonders Taschen, Accessoires, gut erhaltene Kleider und Mäntel, so Rebelle-Gründerin Cécile Wickmann. Innerhalb von zwölf Monaten würden rund 80 Prozent der Sachen verkauft. „Handtaschen sind am preisstabilsten. Selbst ein bisschen Patina schmälert den Preis nicht unbedingt“, sagt Wickmann.

Nach dem schmerzhaften (oder befreienden?) Ausmisten des Kleiderschrankes, steht die nächste Entscheidung an. Neu kaufen, verzichten? Warum nicht mal leihen? Bei der Kleiderei.de kann man ein Outfit-Abo abschließen und bekommt für 39 Euro pro Monat vier Designer- oder Vintage-Stücke mit der Post zugeschickt – entweder nach eigener Wahl oder vom KleidereiTeam nach individuellen Vorgaben zusammengestellt, inklusive handgeschriebener Stylingtipps. Vier Wochen später schickt man alles zurück und erhält Nachschub. Mehr als 1000 Abonnentinnen hat das Unternehmen mittlerweile, die sich über das Internet ihre Lieblingsstücke zum Leihen aussuchen. Vielleicht gibt es das Angebot in Zukunft ja auch für Männer.