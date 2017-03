Neckerei auf Facebook Rittersport kontert Schoko-Pizza von Dr. Oetker mit Pizzaschoko

Osnabrück. Der Schokoladen-Hersteller Rittersport hat die Ankündigung von Dr. Oetker, eine Schoko-Pizza herauszubringen, mit einem Facebook-Post gekontert. In dem Post stellt Rittersport die neue Sorte „Pizzaschoko“ vor. Die „schmeckt immer wie beim Italiener“. Daraus entstand eine kleine Neckerei zwischen den beiden Unternehmen.

So kündigt Rittersport seine neue Kreation an: „Alle Reden von der Schokopizza von Dr. Oetker Pizza Deutschland! Aber was haltet ihr hiervon? Quadrato. Pratico. Buono.“

Wer sich nun auf die neue Schokoladensorte gefreut hat, der wird enttäuscht sein. Natürlich bringt Rittersport nicht wirklich die Sorte „Pizzaschoko“ auf den Markt. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte ein Sprecher des Unternehmens: „Es handelt sich bei der ‚Pizzaschoko‘ um eine sogenannte Fake-Sorte. Davon gibt es ja jede Menge, teilweise von unserer Marketing-Abteilung kreiert, teilweise von unseren Kunden – aber stets mit einem Augenzwinkern zu verstehen! Diese wird so natürlich nicht im Handel verfügbar sein.“

In den Kommentaren unter dem Post schalte sich auch Dr. Oetker ein – und schien zunächst etwas erbost über die Verwendung des eigenen Werbe-Slogans zu sein. „Sogar mit unserem Kompetenzstreifen... Süß. Schickt mal was rüber!“, ließ die Social-Media-Abteilung des Tiefkühlpizza-Herstellers verlauten. Schnell wurde jedoch klar, dass beide Seiten nur zu Scherzen aufgelegt waren und das kleine Scharmützel nutzten, um noch mehr Aufmerksamkeit auf ihre Unternehmen zu lenken.

Rittersport und Dr. Oetker stiegen auf die Aufforderung eines Facebook-Nutzers „Nehmt euch doch ein Zimmer“ ein und lieferten sich folgenden Dialog:

Rittersport: „Heute Abend wieder zur gewohnten Zeit beim Lieblingsitaliener?“

Dr. Oetker: „Aber diesmal zahlt ihr!“

Rittersport: „Alles klar, wir zahlen. Und zum Nachtisch geht’s dann ja eh zu uns …“

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte ein Sprecher von Dr. Oetker, dass es sich um einen kleinen Spaß zwischen beiden Unternehmen handelte. „Dass auch andere Unternehmen das Thema aufgreifen, sehen wir mit einem Augenzwinkern. Dementsprechend reagieren wir auch und wir freuen uns selbstverständlich über die Aufmerksamkeit.“

Die Schoko-Tiefkühlpizza „Dolce al Cioccolato“ von Dr. Oetker wird ab April in deutschen Supermärkten zu finden sein. Sie besteht aus Milchschokolade-Raspeln, Schokoladen-Tröpfchen und weißen Schokoladen-Stückchen und ist die erste süße Pizza, die das Bielefelder Unternehmen nach eigenen Angaben auf den Markt bringt. Einmal aufgebacken, gibt es dann Teig mit Schokosauce und Schokobelag.