Hilfe kommt nicht an Hungernde Somalis fliehen aus Gebieten von Terrormiliz

dpa/epd Genf/Mogadischu. Aus Angst zu verhungern fliehen immer mehr Somalis aus Regionen, die von der Terrormiliz Al-Shabaab kontrolliert werden.

In Auffanglager für Vertriebene im Süden Somalias steige die Zahl derjenigen, die aus Hunger geflohen seien, sagte eine Sprecherin des Welternährungsprogramms (WFP) am Donnerstag dem epd in Genf. Damit widerspricht die Organisation indirekt Behauptungen der islamistischen Gruppe, sie verteile in ihren Einflussgebieten ausreichend Nahrungsmittel.

Al-Shabaab beherrscht weite Teile der ländlichen Regionen Somalias, während die international anerkannte Regierung vor allem die Küste, Großstädte und wenige Verbindungsstraßen kontrolliert. So leben etwa die Hälfte der Somalier in Einflussgebieten der sunnitischen Terrormiliz, die seit Jahren versucht einen sogenannten Gottesstaat zu errichten.

Zehn Tote bei Angriff auf Hafenstadt

In der Nacht zu Donnerstag sind bei Kämpfen zwischen somalischen Truppen und Terroristen der Al-Shabaab mindestens zehn Menschen getötet worden. Die islamistische Terrorgruppe hatte die Hafenstadt Barawe in der Region Lower Shabelle mit Booten und zu Lande angegriffen, sagte der Bürgermeister der Stadt, Omar Madobe. Bei den drei Stunden langen Gefechten sollen acht Terroristen und zwei Soldaten getötet worden sein. Friedenstruppen der Afrikanischen Union (Amisom), die am Rande der Stadt stationiert sind, beteiligten sich Madobe zufolge nicht an den Kämpfen.

Terrormiliz will Bevölkerung selbst versorgen

Nach UN-Angaben ist derzeit etwa die Hälfte der über zwölf Millionen Einwohner Somalias auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Die UN-Organisationen haben bislang dennoch weniger als ein Drittel des benötigten Geldes erhalten.

Sprecher der Al-Shabaab hatten in somalischen Medien erklärt, die Versorgung der Bevölkerung selbst zu organisieren und mehrfach Fotos von Hilfslieferungen lanciert. Zugleich gibt es aber auch Berichte, nach denen Shabaab-Milizen Dörfer geplündert haben sollen.

Ernährungsprogramm besser als früher

Insgesamt sei das WFP besser aufgestellt als bei der letzten Hungersnot in Somalia vor sechs Jahren, erklärte die WFP-Sprecherin. Der Einsatz von Gutschriften und elektronischen Chipkarten zum Kauf von Lebensmitteln trage ebenso dazu bei wie die Versorgung von andernfalls unerreichbaren Gebieten aus der Luft. Dessen ungeachtet seien manche Landstriche aus Sicherheitsgründen für internationale Hilfe nicht erreichbar.

Bei der letzten Hungersnot in Somalia 2011 verhungerten etwa 260.000 Menschen. Viele Somalis machten dafür auch Al-Shabaab verantwortlich, weil die Miliz Hilfslieferungen unterbunden hatte.

