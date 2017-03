Der Kreißsaal der Osterhasen Ex-LKA-Zeichner bringt Schokohasen in Form

Glonn. Schon seit Wochen stehen sie in den Kaufhausregalen Spalier: Schokoosterhasen, zigmillionenfach. Ihre Wiege: die oberbayerische Gemeinde Glonn. Kaum ein Schokonager zwischen Rio und Tokio, Nordkap und Kapstadt, der in dem kleinen Erholungsort nicht Modell gestanden hat. Hier entstehen die Kunststoffformen für fast alle Schoko-Hasen weltweit. Ihr Geburtshelfer: ein Designer, der früher beim Landeskriminalamt Phantombilder von Verbrechern gezeichnet hat.

In der Schnute von Meister Lampe steckt eine Blume. Zu dünn darf der Stängel nicht sein. „Sonst bricht er entzwei“, sagt Anton Asanger, 52. Mit einem Modellierholz gibt der Schokokünstler dem Mümmelmann aus Plastilin den letzten Schliff.

Asanger entwirft beim Schokoformenhersteller Hans Brunner im oberbayerischen Erholungsort Glonn Gussformen von Osterhasen und Ostereiern. Aus den Bleistiftentwürfen und den Modellen des Meisters entstehen Millionen Schokonager für die ganze Welt. „Ein Traumjob“, findet Asanger.

Bis vor ein paar Jahren hat er beim Landeskriminalamt in München noch Phantombilder gezeichnet. Irgendwann haben ihm die Verbrechervisagen gereicht. Statt Mörder zu skizzieren, kreiert der ehemalige Porzellanmaler von der Königlichen Manufaktur Nymphenburg heute lieber die Körper süßer Schokohäschen. „Nun schaut mich täglich ein fröhliches Gesicht an.“

Der kleine Luxus

Kaum ein Schokohasenzoo im Supermarktregal, dessen Wiege nicht im 5000-Seelen-Nest Glonn steht: Aus Meister Lampes Kreißsaal wackeln Hasenformen durch ganz Europa und containerweise bis nach Japan und Südamerika. Dank Asangers Kreationen laufen millionenfach süße Häschen, Nikoläuse und viele andere Gestalten vom Band. Ohne Formen keine Schokolade: Mit einem Marktanteil von mehr als 40 Prozent bei den Schokohohlfiguren ist das weltweit operierende Unternehmen mit seinen 120 Mitarbeitern der internationale Platzhirsch. Nur eine Handvoll Konkurrenten versucht Schritt zu halten. „Wir arbeiten in einem Nischenmarkt“, sagt Markus Gebhart, 49, einer der beiden Geschäftsführer. Der Herr der Hasen strotzt vor Zuversicht: „Genascht wird immer!“ Gerade in Krisenzeiten.

Selbst die Billiglohnländer Asiens sind für den kleinen Global Player mit dem riesigen Marktanteil keine ernsthafte Bedrohung: „Schokolade spielt in China nur eine unterordnete Rolle“, erklärt Gebhart. In Brasilien, einem der wichtigsten Absatzmärkte, sei sie aber der „Luxus des kleinen Mannes“.

Bloß kein Schnickschnack

Bis Meister Lampes Löffel aus Zartbitter, Nugat und Vollmilch auf der Zunge zerschmelzen, ist es ein langer Weg. Aus der Hand des Illustrators hoppelt der Hase als eingescanntes Modell in 3-D-Computerprogramme. Hightech für den Schokospaß: Am Bildschirm bekommen die digitalisierten Nager ihren Feinschliff. Danach fräsen Hochgeschwindigkeitsmaschinen mit tausend Umdrehungen pro Sekunde die Rohlinge aus Kunststoff. Diese sogenannten „Stempel“ landen in Spritzgussmaschinen und Hochdruckpressen, die mit einer Riesenpower von bis zu 2300 Tonnen Druck die Hasenhüllen aus Polycarbonat formen.

Geschäftsführer Markus Gebhart blickt auf eine stolze Bilanz: Mehr als 25000 Formen haben die Designer, Werkzeugmacher und Feinwerkmechaniker bis heute entwickelt. „Täglich kommen im Schnitt zwei neue Formen hinzu.“ Für die altbekannten Gestalten muss ständig gefeilt, gegossen und gepresst werden. Die mächtige Kundschaft von Milka bis Lindt will immer wieder neue Trends in Schokolade gießen.

Eine Zeit lang sollten die Häschen so aussehen, als wären sie Verwandte von Donald Duck oder Biene Maja. Derzeit ist Retro-Look der „dernier crie“. Vollbusige Hasendamen oder Mümmelmänner mit Walkman? Nichts für die empfindsame deutsche Seele. Bloß kein modischer Schnickschnack! Am beliebtesten sind immer noch die lila- und goldfarbenen Häschen im spinnwebfeinen Alufolienkleid. Häufig gewünscht, so Gebhart, seien „Hasen mit Rückenkörbchen“.

Exportschlager

Nicht nur Klassiker wie Hasen und Nikoläuse beschäftigen Schokodesigner Anton Asanger. Kaum ein Gegenstand des täglichen Lebens, den er nicht schon nachgebildet hat: Handys und Trachtenschuhe, Baumstämme und Bohrmaschinen, Nilpferde und Elche, Autos, Fußballer, Visitenkarten und Smartphones. Selbst eine Schokoversion des welthöchsten Wolkenkratzers „Burj Khalifa“ und Formen für Kamelmilchschokolade in Dubai schafften es schon in die Auftragsbücher.

Eine Scheune, zwei Menschen, viele Ideen und wenig Geld – so beschreibt Firmeninhaber Rudi Schwaiger die Anfänge des Familienunternehmens 1935. Anfangs wurden die Formen für die Schokohohlkörper noch aus Metall hergestellt. Erst in den Sechzigerjahren setzte sich Kunststoff durch. Heute verlassen jährlich an die Million Schokoformen die Manufaktur. Nicht nur Schablonen für das Brauchtumsgebäck, auch Hohlformen für Pralinen, Schokoriegel und Lollis.

Zuerst sind die Ohren dran

Das Ostergeschäft ist für Geschäftsführer Markus Gebhart weltweit der Renner: „Deutlich vor Weihnachten und Muttertag.“ Schon seit Jahren ist die süße Variante von Meister Lampe ein Exportschlager: Etwa 44 Prozent der jährlich 190 Millionen Schokohasen aus deutscher Produktion reisen ins Ausland.

Wie der süßen Versuchung am besten zu Leibe gerückt werden sollte, fand letztes Jahr ein Schweizer Schokoladen-Hersteller per Umfrage heraus. Danach bereiteten mehr als die Hälfte der Befragten dem Schoko-Tierchen einen qualvollen Tod: Sie nagten ihrem süßen Opfer zunächst die Ohren ab, ehe sie sich am Rumpf delektierten. Nur 15 Prozent hielten sich erst gar nicht lange auf und killten ihren Schoko-Mümmelmann gleich mit einem einzigen Hammerschlag.