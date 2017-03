Einschätzung des BKA Tausende werden Jahr für Jahr für Geldwäsche missbraucht

Eine Frau zählt 500-Euro-Geldscheine. Foto: Patrick Seeger/Illustration

Wiesbaden/Darmstadt. Mit vielen Tricks versuchen Kriminelle, illegal erworbenes Geld in den normalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen - um es so reinzuwaschen. Anfällig für Geldwäsche sind laut BKA vor allem Bargeldgeschäfte - von denen es in Deutschland noch reichlich gibt.