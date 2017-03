Doppelmörder H. hat gestanden Zweites Mordopfer von Herne wird beigesetzt

Ein Blumenkranz der Stadt Herne erinnert an das Mordopfer Christopher in der Herz-Jesu-Kirche. Foto: Marcel Kusch

Herne. Der vor gut zwei Wochen in Herne ermordete Christopher W. wird heute (11.00 Uhr) in der Ruhrgebietsstadt beigesetzt. Die Mutter des 22-Jährigen hatte den Termin am vergangenen Freitag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht.