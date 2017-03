Vermisster HSV-Manager Toter aus Hamburger Hafen ist vermutlich Timo Kraus

meba/lod/dpa Osnabrück. Im Hamburger Hafen ist am Donnerstagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Toten um den vermissten HSV-Manager Timo Kraus handelt.

Die Feuerwehr barg den leblosen Körper aus dem Wasser. In der Nähe des Fundorts verschwand vor elf Wochen der HSV-Mitarbeiter Timo Kraus. Der Kapitän der Fähre „Övelgönne“ entdeckte den Leichnam am Anleger Vorsetzen, wo ihn eine Kleinboot-Besatzung der Feuerwehr aus dem Wasser zog.

Der Notruf bei der Feuerwehr ging um 7 Uhr morgens ein. Ein Rettungswagen brachte die Leiche ins Institut für Rechtsmedizin. Nach so langer Zeit im Wasser sei eine schnelle Identifizierung schwierig. Doch die Polizei habe den Personalausweis des 44-Jährigen gefunden, auch die Kleidung stimme mit der beschriebenen überein.

Am Nachmittag teilte die Polizei Hamburg über ihren Twitter-Account mit, dass der Tote wohl Timo Kraus ist. Gewissheit zur Identität gebe es laut einem Polizeisprecher erst am Freitag. Zahnarzt-Unterlagen sollen mit dem Gebiss des Toten verglichen werden. Auch ein DNA-Test ist vorgesehen.

... die endgültige Identifizierung durch die Rechtsmedizin wird ggf. vermutlich erst morgen erfolgen. - Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 23. März 2017

HSV-Manager verschwand vor elf Wochen

Neben der eindeutigen Identität sei auch die Todesursache derzeit noch unklar. Der HSV-Abteilungsleiter war vor elf Wochen nach einer Firmenfeier am Hamburger Hafen verschwunden. Ein Taxi habe ihn in seinen Heimatort Buchholz fahren sollen. Dort kam er aber nicht an.

Das letzte Signal seines Handys wurde an den Landungsbrücken lokalisiert. Dort witterte ein Spürhund Tage später auch seine Spur. Polizeiermittler gingen davon aus, dass er ins Wasser gestürzt war, seine Leiche wurde aber nie gefunden.

Die Polizei sucht weiterhin nach dem angeblich schwarzen Taxifahrer, der Kraus gefahren haben soll. Auch nachdem der Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY“ vorgestellt worden war, seien keine nützlichen Hinweise eingegangen. (Weiterlesen: „Aktenzeichen XY“ liefert keine Hinweise im Fall Timo Kraus)

Der Arbeitgeber von Timo Kraus, der Fußball-Bundesligist Hamburger SV, hält sich bedeckt. Der Verein teilte mit: „Wir bitten um euer Verständnis, dass wir uns bis zur Klärung durch die Gerichtsmedizin nicht äußern werden.“