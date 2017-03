In Wort, Bild und Video Germanwings-Unglück: Vor zwei Jahren stürzte Flug 4U9525 ab

Vor der Zentrale der Fluggesellschaft Germanwings in Köln erinnert eine Gedenktafel an das Unglück des Germanwings Fluges 4U9525. Foto: dpa

Osnabrück. Vor zwei Jahren, am 24. März 2015, stürzte die Germanwingsmaschine mit der Flugnummer 4U9525 in den französischen Alpen ab – weil Co-Pilot Andreas Lubitz das wollte. Besonders in Haltern ist die Trauer noch immer groß. Die Ereignisse in Wort, Bild und Video.