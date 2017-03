Gelungenes Debüt als „Aushilfe) Laura Wontorra erstmals RTL-Moderatorin bei einem Länderspiel

Osnabrück. Beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Aserbaidschan gab es neben dem Platz eine Premiere. Laura Wontorra war erstmals für den Fernsehsender RTL als Moderatorin im Einsatz. Die 28-Jährige

Eigentlich steht Wontorra noch bei Sport1 unter Vertrag, ihr Wechsel zu RTL im Sommer ist aber schon lange beschlossene Sache. An diesem Wochenende gab es allerdings schon eine vorzeitige „Leihe“. Stammmoderator Florian König war beim ersten Saisonrennen der Formel 1 in Australien gefordert und so gab Laura Wontorra ihr Debüt für den Kölner Sender schon jetzt. „Seitdem der Wunsch geboren war, diesen Job auszuüben, war es ein beruflicher Traum, ein Länderspiel der Nationalmannschaft zu moderieren. Dass ich bereits mit 28 die Möglichkeit bekomme, bedeutet mir sehr viel“, hatte die Tochter von Reporter-Urgestein Jörg Wontorra im Vorfeld gesagt.

Erstmals die große Bühne

In Aserbaidschan nun also erstmals die ganz große Bühne für die Frau, die in den vergangenen Jahren bei Sport1 schon jede Menge Erfahrung mit Liveübertragungen gesammelt hatte. An der Seite des ehemaligen Nationalkeepers und jetzigen RTL-Experten Jens Lehmann führt Wontorra durch die einstündige Vorberichterstattung. Von Nervosität wegen der neuen Aufgabe ist dabei wenig zu spüren. Laura Wontorra ist gut vorbereitet und macht ihre Sache ordentlich. Fußball auf RTL ist zwar nach wie vor etwas gewöhnungsbedürftig und so ganz soll das „lockere Element“ auch immer noch nicht außer Acht gelassen werden, aber insgesamt läuft die Übertragung nicht mehr so gekünstelt wie zu Beginn im Herbst 2014.

Erstmal einmaliges Vergnügen

Dazu trägt nun auch „Aushilfe“ Wontorra bei. Bemerkenswert routiniert und gleichzeitig recht locker moderiert sie und führt auch die Interviews mit Berti Vogts und Oliver Bierhoff professionell. Die „Königsaufgabe“ wartet dann nach dem Spiel: Das Interview mit Bundestrainer Joachim Löw, auf das sich Laura Wontorra nach eigener Aussage besonders gefreut hatte. Hier fehlt ihr etwas die Spontaneität und sie würgt Löw zum Ende etwas ab, lässt sich aber auch nicht verunsichern, als der Bundestrainer die Stärken von Joshua Kimmich erklärt, aber eigentlich nach Jonas Hector gefragt worden war. Alles in allem ist es also ein gelungenes Debüt für Laura Wontorra, das allerdings erstmal ein einmaliges Vergnügen bleibt. am 29. April führt sie beim Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko in London für RTL am Ring die Interviews, ab dem Sommer widmet sie sich dann wieder anderen Aufgaben und Florian König ist wie gewohnt beim Fußball wieder am Mikrofon.