Vettel siegt in Australien Formel-1-Auftakt: So war das Rennen, so reagiert das Netz

Melbourne. Um 7 Uhr MEZ ist die Formel 1 in Melbourne in die neue Saison gestartet. Wer kam dabei gut weg – am Start und in den sozialen Netzwerken? Wir haben mit einem Auge auf das Rennen und mit dem anderen auf Twitter und Co. geschaut.

Noch während des freien Trainings am Freitag fuhr der Titel-Favorit und Silberpfeil-Pilot Lewis Hamilton Bestzeiten, an die auch Sebastian Vettel im Ferrari nicht herankam. Beim Start in Melbourne konnte Hamilton seine Pole-Position vor Vettel und Teamkollegen Valteri Bottas zunächst verteidigen. Am Ende landete er auf Platz zwei.

Gar nicht gut weg kam Daniel Ricciado von Red Bull Racing - der 27-jährige Lokalmatador aus Perth blieb schon in der Outlap mit technischen Problemen liegen. Sein Bolide musste mit dem Abschleppwagen in die Box gebracht werden.

Auch die gut gemeinten Ratschläge einiger Twitternutzer, den Wagen einfach einmal aus und wieder einzuschalten, halfen wohl nicht. Die Möglichkeit, aus der Box zu starten, konnte er erst in der dritten Runde nutzen. Immerhin konnte er so ein paar Testkilometer mitnehmen. In Runde 30 war Schluss - wieder technisch bedingt.

Per Twitter meldete sich Nico Rosberg - der zurückgetretene Weltmeister schaute das Rennen ganz bodenständig vor dem Fernseher.

Leider mussten Rosberg und auch all die Fans vor der den Bildschirmen streckenweise auf die eingeblendeten Zeit- und Rundenangaben verzichten. Steckt vielleicht Bernie Ecclestone dahinter? Ein gern geteiltes Gerücht im Netz.

Häme gab es für Haas-Pilot Romain Grosjean, der in der 15. Runde mit qualmendem Motor in die Boxengasse und letztendlich aufgeben musste. „Haben unsere Nachbar den Grill angeschmissen?“, fragte Renault per Twitter.

Our neighbours are a tad smoky there... Is it BBQ time already? #AusGP - Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 26. März 2017

Vettel konnte sich nach einem Boxenstopp von Hamilton in Runde 24 die Pole-Position sichern und der Silberpfeil-Pilot biss sich zeitweise an Max Verstappen die Zähne aus. Spannend, ja. Dennoch fragten sich viele Fans: Gibt’s da überhaupt noch Überholmanöver?

Mehr Euphorie sorgte der Sieg Sebastian Vettels und die scheinbar gebrochene Übermacht von Mercedes - sollte die Saison doch noch spannender werden als befürchtet? In den vergangenen drei Jahren stellte Mercedes immerhin jeweils den Sieger beim Auftaktrennen in Australien und am Ende der Saison auch den Weltmeister.

@redbullracing Have you tried turning it off and back on? - Pablo Elizalde (@EliGP) 26. März 2017

Die FOM hat wieder einmal Probleme mit der Grafik. Bernie Ecclestone hat alle funktiontüchtigen PCs mitgenommen. #f1#f1sky#AusGP - David Gabrielczyk (@DerJungeAutor) 26. März 2017

Schon 5 Runden gefahren und beide McLaren sind noch dabei #Formel1#AusGPpic.twitter.com/lk3JGEqadv - Robert ️‍ (@_rob_the_bob_) 26. März 2017

#AusGP spannend wie ein Eisenbahnrennen auf einem Gleis. Nach der Regelanpassung wird gar nicht mehr überholt. pic.twitter.com/PmXeTB0rDR - Luppi (@solarflare1966) 26. März 2017

.@F1 lap times at the #AusGP are currently up to 2 seconds faster than last year... pic.twitter.com/vdpXWIXWuu - Aus Grand Prix (@ausgrandprix) 26. März 2017

#AusGP#f1sky Hatte gehofft die neuen Autos machen Überholen einfacher. Vielleicht machen erschöpftere Fahrer das Rennen zum Ende spannend - Damian Specht (@damian1993) 26. März 2017

Dreikampf in der #f1 und Alonso verliert gegen zwei, gibt es auch nicht so oft. #AusGP#f1Sky - Gary Hören (@HoerenGary) 26. März 2017

#AusGP Und dafür bin ich aufgestanden...... Never again.... Langeweile pur.... - Witold L. (@Wi__T) 26. März 2017