Osnabrück. TV-Planer: Sport1 überträgt Handball mit der Begegnung TSV Hannover-Burgdorf gegen THW Kiel live im TV und Stream. Zudem läuft auf RTL das WM-Qualifikationsspiel von Aserbaidschan gegen Deutschland live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 26. März 2017.

Was läuft heute am Sonntag, 26. März 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

WM-Qualifikation: Aserbaidschan gegen Deutschland live im TV und Stream

Ab 6 Uhr zeigt RTL den Großen Preis von Australien in der Formel 1 live im TV und Livestream. Das Rennen in Melbourne ist das erste in der neuen Saison 2017. Ab 10.15 Uhr läuft im ZDF und auf Eurosport der letzte Einzelwettkampf des Skiflug-Weltcups. Beide Sender zeigen das Skifliegen live im TV und Stream. Die kostenlosen Live-Streams sind in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abrufbar.

Auf Sport1 gibt es trotz der Länderspielpause ab 11 Uhr den Volkswagen Doppelpass live zu sehen. In der Runde mit Moderator Thomas Helmer sind unter anderem FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer und Ex-Nationalkeeper Uli Stein vertreten. Ab 14.55 Uhr zeigt Sport1 das Handballspiel zwischen dem TSV Hannover-Burgdorf und dem THW Kiel live im Free-TV. Im Anschluss wird ab 16.30 Uhr das Halbfinale in den DEL-Playoffs von den Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München live gezeigt. Abgerundet wird der Tag auf Sport1 mit dem Basketballspiel von Brose Bamberg gegen Ratiopharm Ulm. Das TV-Programm von Sport1 ist auch live im Stream auf der Sport1-Internetseite zu sehen.

Im Fußball zeigt der MDR ab 14 Uhr ine Live-Konferenz mit den Spielen SV Babelsberg - Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost), Bischofswerdaer FV 08 - Lokomotive Leipzig (Sachsenpokal) und FSV Zwickau - Dynamo Dresden (Benefizspiel) live im Fernsehen und Live-Stream auf mdr.de. Auf RTL wird ab 17 Uhr das WM-Qualifikationsspiel von Aserbaidschan gegen Deutschland live im Free-TV gezeigt. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 26. März 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: