WM-Quali live: So sehen Sie Aserbaidschan gegen Deutschland live im TV und Live-Stream. Anpfiff ist am Sonntag, 26. März 2017, um 18 Uhr. Foto: imago/MIS

Osnabrück. Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem nächsten Spiel in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018. Das DFB-Team ist am Sonntag, 26. März 2017, ab 18 Uhr in Baku gefragt. So sehen Sie Aserbaidschan gegen Deutschland live im TV und Livestream.