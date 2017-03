Osnabrück. TV-Planer: Sat.1 überträgt Boxen mit dem Kampf von Tyron Zeuge vs. Isaac Ekpo live im TV und Stream. Die dritten Programme zeigen die 3. Liga live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 25. März 2017.

Was läuft heute am Samstag, 25. März 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

3. Liga live im TV und Livestream

Auf RTL wird am Samstagmorgen bereits ab 6.45 Uhr das Qualifying der Formel 1 in Australien live im Free-TV übertragen. Ab 9.50 Uhr gibt es im ZDF und auf Eurosport derweil den Team-Wettkampf im Skifliegen live im TV und und Live-Stream zu sehen. In Planica findet an diesem Wochenende das Weltcupfinale statt. Kostenlose Streams gibt es in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport.

Die dritten Programme der ARD zeigen sieben Spiele in der 3. Liga live im TV und Livestream. Ab 14 Uhr wird unter anderem die Begegnung des SSV Jahn Regensburg gegen den VfL Osnabrück live im BR übertragen. Auf br.de gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream zum VfL-Spiel. Alle weiteren Live-Übertragungen aus der 3. Liga können Sie unserer Übersicht in der „Zur Sache“-Box am Ende des Artikels entnehmen.

Auf RTL Nitro läuft ab 20.15 Uhr das WM-Qualifikationsspiel von Portugal gegen Ungarn live im Fernsehen gezeigt. Zudem ist Sat.1 am Samstagabend ab 22.50 Uhr beim WM-Kampf von Tyron Zeuge gegen Isaac Ekpo live dabei. Der Boxkampf wird im Free-TV übertragen. Auf ran.de gibt es Zeuge vs. Ekpo live im Stream zu sehen. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

