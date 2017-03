F1-Rennen live am 26. März 2017 GP von Australien: Formel 1 live im TV und Livestream

Osnabrück. Es geht wieder los: Die neue Saison in der Formel 1 beginnt am Sonntag, 26. März 2017, mit dem ersten Rennen in Melbourne in Australien. Los geht es um 7 Uhr deutscher Zeit. So sehen Sie die Formel 1 live im TV und Livestream. RTL zeigt den GP von Australien live im Free-TV.

Der Start der Formel-1-Saison 2017 in Australien gibt den Teams und Fahrern ersten Aufschluss darüber, wie gut die neuen Fahrzeuge wirklich sind. Nach dem Karriereende von Weltmeister Nico Rosberg braucht Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton einen neuen Herausforderer. Der Deutsche Sebastian Vettel will das mit seinem Ferrari-Stall sein. Zuletzt war ihm das nicht gelungen – in der F1-Saison 2017 will er aber wieder ins Titelrennen eingreifen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Formel 1 in Australien live im TV und Live-Stream sehen können. (Der Rennkalender zur Formel 1 2017.)

GP von Australien 2017: Formel 1 live im Free-TV auf RTL

In Deutschland besitzt auch in der Saison 2017 der Privatsender RTL die Rechte an der Live-Übertragung der Formel 1 im Free-TV. Am Rennwochenende in Melbourne ist aber auch der Nachrichtensender n-tv an der Übertragung rund um die F1 beteiligt. So läuft auf dem Nachrichtensender am Freitag, 24. März 2017, ab 5.50 Uhr das zweite freie Training der Formel 1 live im TV. Auf der Internetseite von n-tv kann das Training im Livestream mitverfolgt werden.

RTL steigt am Samstag, 25. März 2017, in die Live-Übertragung zur Formel 1 in Australien ein. Ab 6 Uhr zeigt der Privatsender eine Zusammenfassung des dritten freien Trainings im Free-TV. Um 6.45 Uhr beginnt schließlich das Formel-1-Qualifying live im Fernsehen. Das Formel-1-Rennen in Melbourne am Sonntag, 26. März 2017, ist ab 6 Uhr live auf RTL zu sehen. Der Große Preis von Australien beginnt nach deutscher Zeit um 7 Uhr. Für 8.45 Uhr ist die Siegerehrung angesetzt - wer gewinnt das erste Rennen der Formel 1 2017? Kommentiert wird die Formel 1 live im Free-TV auf RTL wie gewohnt von Heiko Waßer und Christian Danner. (Draufgänger und Neuanfänger: Der Formel-1-Jahrgang von 2017.)

Der Bezahlsender Sky zeigt derweil alle Trainings, das Qualifying und das Rennen der Formel 1 in Melbourne live im Fernsehen. Die freien Trainings und das Qualifying sind auf den Sendern „Sky Sport 2“ zu sehen. Das Rennen der Formel 1 am Sonntag wird auf „Sky Sport 1“ übertragen.

Rennen in Melbourne: Formel 1 im Livestream

RTL bietet über das kostenpflichtige Portal „TV Now“ einen Live-Stream zur Formel 1 an. Nach einer erstmaligen Registrierung kann das volle Angebot von „TV Now“ inklusive eines Livestreams 30 Tage kostenlos getestet werden. Im Anschluss kostet die Nutzung monatlich 2,99 Euro. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Formel 1 2017 am Sonntag ebenfalls nicht nur live auf dem Sender „Sky Sport 1“, sondern auch im Stream auf „Sky Go“. Über das kostenpflichtige Portal können Sky-Abonnenten einen Livestream zur Formel 1 abrufen. Sky zeigt zudem auch alle Trainings und das Qualifying im TV und Stream im Internet.

In Österreich und der Schweiz halten die öffentlich-rechtlichen Sender ORF und SRF die TV-Übertragungsrechte an der Formel 1. Im Internet stellen beide Sender auch einen kostenlosen Live-Stream zur Formel 1 zur Verfügung. Aus rechtlichen Gründen sind diese Streams in Deutschland jedoch nicht abrufbar. (McLaren-Honda – der Flop des Jahres?)

Formel 1 in der Wiederholung

Der Große Preis von Australien 2017 wird am Sonntag, 26. März 2017, ab 9.45 Uhr auf RTL wiederholt. Im Internet kann das F1-Rennen in Melbourne auch kostenpflichtig in der RTL-Mediathek abgerufen werden. Auch bei „Sky Go“ sind die Wiederholungen zur Formel 1 kostenpflichtig abrufbar.