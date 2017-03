Große Probleme bei Testfahrten Formel 1: McLaren-Honda – der Flop des Jahres?

Melbourne. Ende letzten Jahres, da machte man bei McLaren-Honda vollmundige Ankündigungen. Um Siege wolle man 2017 mitfahren, mindestens aber um Podestplätze. Aber jetzt ist schon vor Beginn der Formel-1-Saison 2017 klar: Das britisch-japanische Team läuft Gefahr, zum Flop des Jahres zu werden.

„Probleme über Probleme“ – das war die Bilanz nach den zweiwöchigen Testfahrten in Barcelona. Mit praktisch komplett neu entwickeltem Motor wollte das Traditionsteam in dieser Saison endlich angreifen, dafür warf man sein altes Konzept über den Haufen, versuchte, sich so weit wie möglich an das Vorbild des Mercedes-Antriebsstrangs mit seinen betont getrennt verbauten Komponenten anzulehnen. Doch das funktionierte bis jetzt überhaupt nicht – das neue japanische Triebwerk ist eine einzige Enttäuschung.

„Weder Leistung noch Zuverlässigkeit“: Alonso frustriert

„Wir haben weder Leistung noch Zuverlässigkeit“, stellte der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso frustriert fest. „Wir verlieren auf jeder Geraden 30 km/h.“ Angeblich soll es an bis zu 100 PS im Vergleich zu den Spitzenmotoren fehlen. Wo die Probleme genau lägen? „Da müsst ihr Honda fragen – ich bin kein Ingenieur.“ Das Auto sei jedenfalls grundsätzlich okay, da gebe es keine größeren Schwierigkeiten. „Wenn es nur danach ginge, könnten wir vorne mit dabei sein“, gab sich Alonso überzeugt.

Das zweite Problem, die Zuverlässigkeit, ist mindestens genauso groß. Nicht einmal ein Drittel der von Mercedes zurückgelegten Distanz schaffte McLaren-Honda in den beiden Testwochen in Barcelona. Seltenst fuhr man einmal wesentlich mehr als zehn Runden am Stück, das immer wieder auf der Strecke ausgerollte Auto, das rote Flaggen und den Abschleppdienst nötig machte, wurde zur Lachnummer. Sechs Motoren brauchte man dabei, wo die Silbernen nur zwei brauchten. Und selbst da war der erste nicht kaputt, sondern wurde nur aufgrund der hohen Laufleistung sicherheitshalber getauscht. Sehr viel scheint sich seit damals nicht geändert zu haben, bei Honda weiß man offensichtlich nicht einmal wirklich, wo man ansetzen müsste, um die Probleme zu beheben.

Ton in Richtung Honda wird rauer

Im Gegensatz zu der Phase Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre, den großen McLaren-Honda-Zeiten der Senna-Prost-Ära, scheiterte diesmal das Konzept, sich nur auf die eigene Kompetenz zu verlassen, sich praktisch keinen Input von außen einzukaufen. Dass Ron Dennis, der ja bis Herbst 2016 bei McLaren noch das Zepter in der Hand hielt, Honda verbot, sich ein zweites Team als „Vergleichspartner“ zu suchen, half allerdings wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Trotzdem: „Honda müsste besser verstehen, wie die heutige Formel 1 funktioniert“, sagt McLaren-Teamchef Eric Boullier sehr deutlich – der Ton in Richtung Japan ist ja schon seit einiger Zeit ziemlich rau. So, dass sich inzwischen schon die Frage stellt, ob eine weitere Zusammenarbeit mittelfristig überhaupt noch möglich ist.

„Wenn man so mit Japanern umgeht, dann erreicht man nur das Gegenteil, dann passiert dort überhaupt nichts mehr“, sagt der Deutscher Peter Bürger, der Repräsentant des japanischen Helmherstellers Arai in der Formel 1 und seit 30 Jahren mit den fernöstlichen Gepflogenheiten bestens vertraut. Das gibt zu denken.