Osnabrück. Die DEL-Playoffs 2017 gehen in die heiße Phase. Am Freitag, 24. März 2017, beginnen die Halbfinals. Mit dabei sind EHC Red Bull München, die Eisbären Berlin, die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg und die Grizzlys Wolfsburg. Hier gibt es Spielplan und Termine zu den Playoffs. So sehen Sie die DEL live im TV und Livestream.

Die Deutsche Eishockey-Liga steuert auf die Zielgerade zu. Vier Teams kämpfen in den Halbfinals der DEL-Playoffs um den Einzug ins Finale. Im „Best of 7“-Modus wird in der Serie so lange gespielt, bis ein Team mindestens viermal gewonnen hat und damit in die Endspielserie, die ebenfalls mit mindestens vier Siegen für eine Mannschaft entschieden werden muss, einzuziehen. Das Halbfinale in der DEL beginnt am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr mit den ersten beiden Begegnungen. Im zweitägigen Rhythmus geht es dann weiter, bis zwei Finalteilnehmer der DEL-Playoffs 2017 feststehen.

DEL-Playoffs 2017: Die Begegnungen

Im Halbfinale der DEL-Playoffs 2017 sind noch der EHC Red Bull München, die Eisbären Berlin, die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg und die Grizzlys Wolfsburg vertreten. Im Vergleich zum letzten Jahr, in dem der EHC München die DEL-Playoffs gewann, ersetzen die Eisbären Berlin die Kölner Haie. (Zwist und Frust in Köln und Mannheim nach DEL-Aus.)

Das sind die Paarungen im Halbfinale der DEL-Playoffs 2017:

EHC Red Bull München - Eisbären Berlin

Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Grizzlys Wolfsburg

Das DEL-Halbfinale beginnt am Freitag, 24. März 2017, und endet gemäß des „Best of 7“-Modus frühestens nach vier Spielen am Freitag, 31. März 2017. Das siebte und dann entscheidende Spiel würde am Freitag, 7. Aprl 2017, ausgetragen werden.

Eishockey im Fernsehen: Die DEL-Playoffs live im TV und Livestream

Zur Freude der Eishockey-Fans überträgt Sport1 pro Spieltag eine Begegnung der DEL-Playoffs live im Free-TV. Bereits im Viertelfinale der Playoffs hat der Sportsender zahlreiche Begegnungen live im Fernsehen übertragen. Die ersten Übertragungen stehen bereits fest, die restlichen sind vom Verlauf des DEL-Halbfinals abhängig. Zudem zeigt Sport1 im Internet die DEL-Playoffs live im Stream. Auf der Internetseite von Sport1 kann das TV-Programm des Sportsenders im Livestream mitverfolgt werden.

Zudem werden alle Spiele der DEL-Playoffs im Livestream auf telekomeishockey.de übertragen. Die Nutzung des Streaming-Angebots zum Eishockey ist allerdings an den Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements verknüpft.

DEL-Playoffs 2017: Spielplan und Termine

Wer spielt wann und welches Spiel des Playoff-Halbfinals wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen? Wir haben die Übersicht mit dem Spielplan und den Terminen zu den DEL-Playoffs 2017.

Das sind die Termine im Playoff-Halbfinale der DEL 2017:

Spiel 1 – Freitag, 24. März 2017: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin (19.30 Uhr) / Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr)

– Freitag, 24. März 2017: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin (19.30 Uhr) / Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr) Spiel 2 – Sonntag, 26. März 2017: Grizzlys Wolfsburg - Thomas Sabo Ice Tigers (14 Uhr) / Eisbären Berlin - EHC Red Bull München (16.45 Uhr)

– Sonntag, 26. März 2017: Grizzlys Wolfsburg - Thomas Sabo Ice Tigers (14 Uhr) / Eisbären Berlin - EHC Red Bull München (16.45 Uhr) Spiel 3 – Dienstag, 28. März 2017: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin (19.30 Uhr)

– Dienstag, 28. März 2017: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin (19.30 Uhr) Spiel 3 – Mittwoch, 29. März 2017: Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr)

– Mittwoch, 29. März 2017: Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr) Spiel 4 – Freitag, 31. März 2017: Eisbären Berlin - EHC Red Bull München (19.30 Uhr) / Grizzlys Wolfsburg - Thomas Sabo Ice Tigers (19.30 Uhr)

– Freitag, 31. März 2017: Eisbären Berlin - EHC Red Bull München (19.30 Uhr) / Grizzlys Wolfsburg - Thomas Sabo Ice Tigers (19.30 Uhr) Spiel 5 – Sonntag, 2. April 2017*

– Sonntag, 2. April 2017* Spiel 6 – Dienstag, 4. April 2017* / Mittwoch, 5. April 2017*

– Dienstag, 4. April 2017* / Mittwoch, 5. April 2017* Spiel 7 – Freitag, 7. April 2017*

* = falls erforderlich